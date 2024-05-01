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ТАСС

Германия передала Украине еще 10 БМП Marder и снаряды для танков Leopard 2

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Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого бундесвера в Мюнстере
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого бундесвера в Мюнстере.
Источник изображения: © AP Photo / Gregor Fischer

БЕРЛИН, 29 апреля. /ТАСС/. Германия обновила список переданных Киеву вооружений, в него вошли в том числе еще 10 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запчастями, снаряды для танков Leopard 2, система ПВО Skynex и другое оружие. Это следует из списка военной помощи Киеву, опубликованного на сайте правительства ФРГ.

Новый пакет включает в себя также почти 30 тыс. снарядов для зенитных самоходных установок Gepard, ракеты для системы ПВО IRIS-T SLM, радиолокационную станцию кругового обзора TRML-4D, 7,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Кроме того, в списке мостоукладчик Biber, инженерный танк Dachs, 9 танковых минных трала, система защиты для вертолетов, подвесные моторы, осветительные приборы, 6 тягачей M1070 Oshkosh, 18 тыс. снарядов калибра 40 мм, 3 тыс. ручных противотанковых гранатометов RGW 90, минометные боеприпасы, маскировочные сетки, аптечки первой помощи.

Как отмечается, обещанную Германией третью систему ПВО Patriot готовят к передаче.

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву будут лишь затягивать конфликт на Украине. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
MATADOR
Patriot ЗРК
Компании
Oshkosh
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