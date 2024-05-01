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Военное обозрение

«Всё равно ничего не изменит»: Словацкий премьер посчитал бесполезным сбор средств на закупку снарядов для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Хотя Словакия не участвует в поставках военной помощи Украине, словацкие активисты собрали сумму в 4,5 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Киева в рамках так называемой «чешской инициативы». Однако, как заявил словацкий премьер Роберт Фицо, Украине это уже не поможет.

Премьер-министр Словакии раскритиковал решение жителей республики поучаствовать в сборе средств на закупку боеприпасов для Киева. По его словам, словаки могли найти этим деньгам гораздо лучшее применение, чем тратить их на помощь киевскому режиму. По словам Фицо, эти все равно средства не изменят ситуацию, а будут потрачены зря, впрочем, как и деньги США и Евросоюза. При этом он заявил, что уважает выбор словаков, пожелавших отдать свои средства на военную помощь Украине, хотя толку от них не будет. Премьер использовал чешское выражение «prd do Stromovky», что в дословном переводе означает «пукнуть в дерево».

Пусть каждый гражданин Словацкой Республики делает со своими деньгами что хочет, это его решение. Знаете, что говорят чехи? Что это как prd do Stromovky. Извините за выражение, это символично, это символично.

— добавил он.

По мнению Фицо, все деньги будут потрачены, что-то уйдет на закупку боеприпасов, что-то разворуют, но на самой Украине ничего не изменится. Поэтому Братислава выступает за мирные переговоры.

Ранее правительство Словакии подтвердило отказ от предоставления военной помощи Украине.

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