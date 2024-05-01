Войти
Lenta.ru

Будущее американского корабля Starliner осталось под вопросом

384
0
0
Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

Boeing: будущее пилотируемого корабля Starliner остается под вопросом

Будущее пилотируемого космического корабля Starliner после завершения действия контракта с НАСА пока остается неясным, заявил вице-президент и менеджер программы коммерческих экипажей компании Boeing Марк Наппи, отвечая на брифинге на вопрос о долгосрочных перспективах корабля. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам менеджера, в настоящее время компания сосредоточена на выполнении своих обязательств перед американским космическим агентством. Наппи напомнил, что контракт НАСА с Boeing предполагает шесть пусков Starliner — по одному кораблю в год до конца десятилетия, когда планируется вывод Международной космической станции (МКС) из эксплуатации.

«У нас есть достаточно времени, чтобы подумать, что будет дальше», — сказал руководитель.

Ранее корабль Starliner разработки Boeing прибыл в Космический центр имени Джона Кеннеди в американском штате Флорида для первого пилотируемого запуска к МКС.

Первый запуск корабля с экипажем к МКС намечен на 6 мая.

Ранее корабль стартовал дважды и без экипажа — 20 декабря 2019-го и 19 мая 2022-го. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена. Во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
NASA
Проекты
МКС
Похожие новости
14.04.2011
Космос: нужна новая стратегия
04.10.2010
Конгресс США одобрил продление программы пилотируемых полетов
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
08.10.2009
Boeing и РКК "Энергия" объединят усилия по созданию общей системы стыковки для перспективных космических аппаратов
24.07.2009
Взлета в космическом бизнесе пока не наблюдается
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
29.08.2006
C 2015 года Россия начнет строить новую орбитальную станцию вместо МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.05 19:17
  • 4
МС-21 готовится к первому полету
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:53
  • 1124
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 01.05 13:52
  • 277
Космонавтика Илона Маска
  • 01.05 13:35
  • 26
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 01.05 13:20
  • 7
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 01.05 13:10
  • 31
Национальная политика и миграция
  • 01.05 13:05
  • 1
«Известия» показали работу расчета ПЗРК «Верба» в зоне спецоперации
  • 01.05 12:59
  • 297
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 01.05 12:52
  • 1
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь
  • 01.05 12:45
  • 1250
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.05 12:42
  • 4
Ракета на колесах