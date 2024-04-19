Войти
Lenta.ru

Starliner прибыл на космодром

330
0
0
Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

Корабль Starliner прибыл на космодром для первого пилотируемого запуска к МКС

Космический корабль Starliner разработки компании Boeing прибыл в Космический центр имени Джона Кеннеди в американском штате Флорида для первого пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Корабль был интегрирован в головную часть ракеты Atlas 5, пуск которой должен состояться с площадки №41 космодрома не ранее вечера 6 мая.

В марте издание сообщило, что НАСА и Boeing в ходе серии брифингов подтвердили, что первый полет Starliner с экипажем к МКС состоится не ранее 1 мая.

В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке со станцией и маневрирование во время обратного путешествия на Землю. Полет астронавтов продлится восемь суток. Успешная миссия позволит завершить сертификацию Starliner для регулярных полетов экипажей к МКС.

Ранее корабль стартовал дважды без экипажа — 20 декабря 2019-го и 19 мая 2022-го. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена. Во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
NASA
Проекты
МКС
Похожие новости
19.06.2012
Таинственные «эксперименты»
09.02.2012
НАСА выделяет дополнительно 1 млрд долларов на разработку коммерческого корабля для доставки астронавтов к МКС
03.11.2011
"Боинг" запускает "космическое такси"
24.10.2011
НАСА продолжит эксплуатацию "Союзов"
25.07.2011
НАСА вынужденно модифицирует Atlas V под перевозку людей
14.04.2011
Космос: нужна новая стратегия
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 12:08
  • 16
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 19.04 12:03
  • 903
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.04 11:50
  • 13
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.04 11:40
  • 1
Новый участник в битве за Арктику
  • 19.04 11:39
  • 97
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.04 19:22
  • 18
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.04 19:04
  • 110
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.04 18:25
  • 12
Британская ПВО может и не выдержать первого удара России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 18.04 17:34
  • 2702
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 15:42
  • 1
Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения и техники
  • 18.04 15:29
  • 0
Кипящий «котёл» Закарпатья остужать никто не собирается
  • 18.04 13:38
  • 1
Норвегия может приобрести фрегаты класса "Тип-26"
  • 18.04 11:46
  • 74
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)