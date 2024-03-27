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НАСА и Boeing подтвердили сроки первого полета Starliner с экипажем

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Фото: NASA / Globallookpress.com
Фото: NASA / Globallookpress.com.

НАСА и Boeing: полет корабля Starliner с экипажем к МКС состоится не ранее 1 мая

Первый полет корабля Starliner с экипажем к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 1 мая. Соответствующие сроки в ходе серии брифингов подтвердили НАСА и компания Boeing. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По данным сторон, подготовка к запуску корабля идет хорошо. В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке со станцией и маневрирование во время обратного путешествия на Землю.

«Это мечта летчика-испытателя, если хотите, все, что мы делаем, от начала до конца», — сказал Уилмор.

Ранее издание сообщило, что НАСА перенесло первый полет пилотируемого корабля Starliner с экипажем к МКС на начало мая. Перенос произошел «из-за расписания работы космической станции», а не каких-либо проблем со Starliner.

Ранее корабль стартовал дважды без экипажа — 20 декабря 2019-го и 19 мая 2022-го. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена. Во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

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