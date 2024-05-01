Войти
Военное обозрение

США смягчили санкционный режим в отношении ряда банков России для проведения торговых операций в сфере энергетики

372
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о том, что США ввели некоторые послабления в плане санкций в отношении ряда российских банков, включая ЦБ РФ.

По последним данным, «гегемон» решил отказаться от идеи заблокировать проведение операций с несколькими российскими банками по транзакциям за энергоресурсы. Покупатели российского сырья могут продолжать осуществлять платежи через российский финансово-кредитный сектор как минимум до 1 ноября.

Конечно же, принято такое решение в США вовсе не потому, что там вдруг решили пересмотреть своё отношение к банковскому сектору нашей страны и уж тем более не потому, что решили пересмотреть отношение к самой нашей стране. Объясняется это «послабление» тем, именно в ноябре в США будут проводиться президентские выборы и получить к выборам цены на моторное топливо на американских заправках вдвое выше текущих – точно не в интересах Демпартии. Соответственно, и расчёты в сфере энергетики через российские банки американская система решила продлить до того срока, когда календарь вплотную подведёт Америку к выборам.

Напомним, что к настоящему моменту времени Дональд Трамп по опросам общественного мнения опережает Джо Байдена практически во всех так называемых ключевых штатах. Минимальный отрыв - 2-3%, максимальный - 6-8%. Однако выборная система в США, как известно, такова, что, даже если у кандидата преимущество в плане электорального рейтинга, то это ещё не означает, что он победит. Запутанная система с выборщиками, голосованием по почте и отсутствием независимых наблюдателей позволяет выбирать в президенты человека, который набрал меньше голосов реальных избирателей, чем его конкурент.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Разное
Кредитование
Похожие новости
18.01.2017
Без опасений и без восторга: Лавров рассказал о перспективах диалога с США
12.01.2017
Эстония проводит учения перед лицом российской угрозы (Le Monde)
21.12.2016
Органичность евразийства
08.12.2016
Украина пугает ядерным оружием Россию и США
15.11.2016
Das ist ГАЗ
08.06.2016
«Ветеран холодной войны» представляет войну с Россией (Politico, США)
11.05.2016
Перед лицом России «НАТО нужно быть готовым к любым случайностям»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.05 19:17
  • 4
МС-21 готовится к первому полету
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 01.05 17:19
  • 12
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.05 16:53
  • 1124
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.05 16:30
  • 11
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 01.05 16:29
  • 486
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 01.05 13:52
  • 277
Космонавтика Илона Маска
  • 01.05 13:35
  • 26
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 01.05 13:20
  • 7
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 01.05 13:10
  • 31
Национальная политика и миграция
  • 01.05 13:05
  • 1
«Известия» показали работу расчета ПЗРК «Верба» в зоне спецоперации
  • 01.05 12:59
  • 297
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 01.05 12:52
  • 1
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь
  • 01.05 12:45
  • 1250
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.05 12:42
  • 4
Ракета на колесах