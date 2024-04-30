В Киеве пожаловались, что не видят от Запада конкретики по передаче Украине систем Patriot

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что не видит от Запада такой "мощной конкретики", которую украинские власти ожидают от партнеров по вопросу передачи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

"Что касается дополнительных систем Patriot, мы работаем, тут пока нет такой мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров", - сказал он на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который прибыл в Киев с необъявленным визитом. Видеозапись мероприятия размещена на сайте альянса.

По словам Зеленского, от партнеров "есть первые шаги", но украинские власти продолжают "работать" и понимают, "что и в каких государствах есть". "Есть соответствующие диалоги, мы работаем над дополнительными системами Patriot. Я думаю, как только они будут на Украине, чего все ожидают, мы с вами будем это чувствовать", - добавил он.

Украинские власти регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО и ракеты к ним, особенно настаивают на ЗРК Patriot. Ранее в Киеве хотели получить еще 5-7 установок, а в начале апреля Зеленский заявил, что "Украине желательно иметь 25 систем Patriot".

Говоря о помощи США, решение о выделение которой заняло у Вашингтона месяцы, Зеленский заявил, что "кое-что начало поступать". "В деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока что не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад", - добавил он.

Зеленский отметил, что отношения Украины и НАТО пока не достигли "самого высокого уровня из возможных". Как уточнили в офисе украинского президента, это уже третий визит Столтенберга на Украину с февраля 2022 года.