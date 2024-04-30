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Военное обозрение

Генсек НАТО внезапно прибыл в Киев и заявил, что поток оружия и боеприпасов увеличится

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Источник изображения: topwar.ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в украинскую столицу с необъявленным визитом, сообщает агентство Reuters.

В ходе своего визита Столтенберг уже провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и должен выступить перед украинским парламентом – Верховной Радой.

По данным агентства, генсек НАТО, выступая на пресс-конференции вместе с президентом Зеленским заявил, что к сожалению члены альянса не выполнили своих обещаний о военной помощи в последние месяцы, но отметил, что поток оружия и боеприпасов теперь увеличится.

Соединенные Штаты потратили шесть месяцев на согласование пакета мер, а европейские союзники так и не доставили обещанные нами боеприпасы. Но теперь я уверен, что все изменится

- сказал он.

Это уже третий визит генсека альянса с момента начала украинского конфликта в феврале 2022 года, и происходит он на фоне нелегкого положения ВСУ на поле боя, где после неудачного украинского контрнаступления в прошлом году российские войска перехватили инициативу, пишет Reuters.

По словам Столтенберга, Украина все еще может изменить ситуацию на фронте с помощью западной поддержки и одержать победу над Россией. Очевидно, что на Западе решили окончательно добить Украину своей «помощью».

При этом Столтенберг не ответил на главный вопрос в Киеве, а именно - не сказал, когда киевский режим дождётся вступления в НАТО и дождётся ли...

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