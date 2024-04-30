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ТАСС

Блинкен: США надеются на согласие РФ вести переговоры по Украине по международному праву

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

ДУБАЙ, 29 апреля. /ТАСС/. США надеются, что Россия "согласится на ведение переговоров по ситуации на Украине в соответствии с международным правом". С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Это [окончание конфликта на Украине] зависит в основном от [президента РФ] Владимира Путина и от того, что он сейчас решит", - утверждал госсекретарь США на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии. По его словам, он надеется, что Россия "продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН". "Суверенитет, территориальная целостность, независимость. И если они будут надлежащим образом подтверждены, должна быть принята резолюция", - полагает Блинкен.

27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что никаких предпосылок для переговоров с Киевом у Москвы сейчас нет, так как "всем хорошо понятна и известна позиция Украины о неприятии каких-либо переговоров". При этом Песков констатировал, что позиция президента РФ Владимира Путина "хорошо известна". Также представитель Кремля отметил, что "российская позиция последовательная".

11 апреля Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения споров, всегда была склонна именно к такому варианту разрешения конфликта. 

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Белоруссия
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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