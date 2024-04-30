Источник изображения: topwar.ru

Поддержавший Украину в конфликте с Россией коллективный Запад совершил одну катастрофическую ошибку, которая привела к сегодняшней ситуации. Как заявил экс-командующий войсками НАТО Харальд Куят, на Западе недооценили военный потенциал России.

Западные страны зря сорвали мирные переговоры в 2022 году, сделав ставку на военное решение конфликта. Критической ошибкой стал недооцененный военный потенциал России. Российская армия, отразив натиск ВСУ, сама перешла в наступление, поставив Украину на край пропасти. По словам немецкого генерала, глупо было бы думать, что с продолжением боевых действий положение Украины будет улучшаться. Сейчас единственный способ остановить катастрофу на Украине — это организовать мирные переговоры.

Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война (...) Неправильная оценка военной мощи России оказалась особенно серьезной, военная ситуация для Украины критическая и с каждым днем становится все сложнее

— заявил Куят.

В последнее время многие западные военные и политики начали «прозревать», хотя еще в прошлом году с уверенностью заявляли, что победа Киева якобы уже обеспечена. Впрочем, способность «переобуваться на ходу» всегда была хорошо развита на Западе. Хотя западные союзники Украины и заговорили о мирных переговорах, на это не нужно обращать внимание, продолжая освобождать территории новых регионов и российских исторических земель. Как уже неоднократно заявлял Путин, Россия готова к диалогу, но на своих условиях. Запад еще этого не понял, пытаясь на нас давить. Да вот только уже нечем.