Войти
Военное обозрение

Немецкий генерал назвал ошибку Запада, которая в итоге приведёт к поражению Украины

201
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Поддержавший Украину в конфликте с Россией коллективный Запад совершил одну катастрофическую ошибку, которая привела к сегодняшней ситуации. Как заявил экс-командующий войсками НАТО Харальд Куят, на Западе недооценили военный потенциал России.

Западные страны зря сорвали мирные переговоры в 2022 году, сделав ставку на военное решение конфликта. Критической ошибкой стал недооцененный военный потенциал России. Российская армия, отразив натиск ВСУ, сама перешла в наступление, поставив Украину на край пропасти. По словам немецкого генерала, глупо было бы думать, что с продолжением боевых действий положение Украины будет улучшаться. Сейчас единственный способ остановить катастрофу на Украине — это организовать мирные переговоры.

Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война (...) Неправильная оценка военной мощи России оказалась особенно серьезной, военная ситуация для Украины критическая и с каждым днем становится все сложнее

— заявил Куят.

В последнее время многие западные военные и политики начали «прозревать», хотя еще в прошлом году с уверенностью заявляли, что победа Киева якобы уже обеспечена. Впрочем, способность «переобуваться на ходу» всегда была хорошо развита на Западе. Хотя западные союзники Украины и заговорили о мирных переговорах, на это не нужно обращать внимание, продолжая освобождать территории новых регионов и российских исторических земель. Как уже неоднократно заявлял Путин, Россия готова к диалогу, но на своих условиях. Запад еще этого не понял, пытаясь на нас давить. Да вот только уже нечем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
03.04.2008
Сердечные разногласия
23.07.2007
Контакты с западными партнерами по ДОВСЕ будут продолжены - Лавров
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
31.05.2007
Райс подтвердила готовность США обсудить вопросы, касающиеся ДОВСЕ
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
07.05.2007
Юрий Балуевский: про ПРО
02.03.2007
Эксгумация РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 06:00
  • 1
Стало известно, когда Украина будет готова к новому контрнаступлению (The Economist, Великобритания)
  • 30.04 05:18
  • 1
"Выдавить НАТО из Арктики". Чем вооружат российские тяжелые крейсеры
  • 30.04 04:09
  • 1105
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 23:12
  • 6
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 29.04 19:19
  • 24
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 29.04 19:03
  • 44
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 29.04 18:38
  • 116
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 29.04 18:34
  • 24
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 29.04 18:15
  • 19
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 29.04 18:11
  • 77
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 29.04 18:09
  • 30
Национальная политика и миграция
  • 29.04 18:03
  • 4
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 29.04 17:56
  • 9
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 29.04 17:24
  • 92
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 29.04 17:12
  • 1
В Турции объявили о появлении собственного современного ЗРК