В МИД КНР заявили, что право Китая торговать с Россией не должно нарушаться

ПЕКИН, 29 апреля. /ТАСС/. Право на нормальные торгово-экономические обмены между Россией и Китаем не должно попираться. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США примут меры, если КНР не прекратит поддерживать РФ.

"Право Китая на нормальные торгово-экономические обмены на основе равенства и взаимной выгоды со всеми странами мира, включая Россию, не должно нарушаться или подрываться", - сказал Линь Цзянь. "Китай не является ни инициатором украинского кризиса, ни его стороной, Китай никаким образом не подливает масла в огонь и не пользовался возможностью, чтобы извлечь выгоду", - подчеркнул он.

Он указал, что США поставляют Украине оружие и боеприпасы и в то же время они выдвигают необоснованные обвинения в адрес торговли между Китаем и Россией. "Кто же подливает масло в огонь в украинском вопросе?" - сказал он.