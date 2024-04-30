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ТАСС

В МИД КНР заявили, что право Китая торговать с Россией не должно нарушаться

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Государственные флаги РФ и КНР
Государственные флаги РФ и КНР.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

ПЕКИН, 29 апреля. /ТАСС/. Право на нормальные торгово-экономические обмены между Россией и Китаем не должно попираться. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США примут меры, если КНР не прекратит поддерживать РФ.

"Право Китая на нормальные торгово-экономические обмены на основе равенства и взаимной выгоды со всеми странами мира, включая Россию, не должно нарушаться или подрываться", - сказал Линь Цзянь. "Китай не является ни инициатором украинского кризиса, ни его стороной, Китай никаким образом не подливает масла в огонь и не пользовался возможностью, чтобы извлечь выгоду", - подчеркнул он.

Он указал, что США поставляют Украине оружие и боеприпасы и в то же время они выдвигают необоснованные обвинения в адрес торговли между Китаем и Россией. "Кто же подливает масло в огонь в украинском вопросе?" - сказал он. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
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