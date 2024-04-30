Зеленский: Украина намерена заручиться военной и финансовой поддержкой США на 10 лет вперёд

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Выделенное США дополнительное финансирование Украины может стать последним, такая перспектива существует, и она реальна, судя по заявлениям представителей Республиканской партии. На этом фоне Зеленский организовал переговоры с американцами, стремясь заручиться поддержкой США на следующие 10 лет.

По данным украинских ресурсов, Зеленский поручил главе своего офиса Ермаку начать переговоры с США о дальнейшей поддержке, желательно многолетней. В Киеве понимают, что еще одна задержка с предоставлением военной помощи может поставить крест на нынешней Украине, а власти этого не хотят. Вот и инициировала киевская хунта новые переговоры с США о финансовой и военной поддержке Украины на следующие 10 лет.

Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет. Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия

— заявил Зеленский в вечернем обращении.

Несмотря на то, что выделенный в этом году пакет финансовой помощи в 61 млрд долларов прошел голосование в обеих палатах американского Конгресса, большинство представителей Республиканской партии выступают за прекращение финансирования Украины. Ряд западных изданий на прошлой неделе опубликовал статьи, в которых говорится, что выделение военной помощи Киеву не поможет ВСУ победить на поле боя, а лишь задержит продвижение российской армии.