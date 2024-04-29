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ТАСС

Эксперт указал на право РФ жестко ответить на применение Украиной поставленных США ATACMS

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Пуск ракеты ATACMS с установки HIMARS
Пуск ракеты ATACMS с установки HIMARS.
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Россия будет иметь право на жесткий ответ, если Вооруженные силы Украины применят поставленные США тактические баллистические ракеты ATACMS против целей на российской территории. Такое мнение выразил в пятницу полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"Это очень опасно, очень. У [президента России Владимира] Путина будет полное право ответить тем же образом или даже жестче", - сказал он.

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу заявил, что Киев будет самостоятельно решать, каким образом и когда применять американские ATACMS.

Высказывания Остина отчасти противоречили прежним заявлениям должностных лиц США об ограничениях на применение ATACMS Киевом. Как утверждали 24 апреля ТАСС в Пентагоне, ракеты ATACMS были поставлены сугубо "для использования на суверенной территории Украины". Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил в тот же день, что решение о поставках было принято Вашингтоном в феврале. По его словам, в марте по распоряжению президента США Джо Байдена Украине было передано существенное число этих ракет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что США поставками Киеву не изменят исход специальной военной операции, Москва все равно победит, но у Украины будет больше жертв. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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