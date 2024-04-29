Il Fatto Quotidiano: итальянские элиты понимают, что у Украины нет шансов

Америка подпитывает огонь конфликта на Украине в том числе из коммерческой выгоды, пишет Il Fatto Quotidiano. Схема проста: США хотят чужими руками нанести России урон, затянуть кровопролитие и способствовать тому, чтобы все больше стран переходили на закупки американского газа.

После нескольких месяцев перетягивания каната между демократами и республиканцами Конгресс США выделил 61 миллиард, чтобы продолжить истребление молодых украинцев и поддержать неоконсервативную политику противостояния с Россией. Да, Россия проиграла в холодной войне — но восстала против "Американского мира" (Pax Americana) и не отказалась от своего суверенитета. Американские ученые, которых мы слышим на YouTube, говорят, что сколько бы средств ни поступало в Киев, на уровне военного противостояния ситуацию не изменить. У Запада нет боеприпасов и оружия, которые нужны ВСУ. Украина, без помощи войск НАТО и прямой конфронтации между НАТО и Россией (даже итальянская политическая элита не настолько безответственна, чтобы желать этого), не сможет победить в этом конфликте. Она может только продолжать посылать на смерть молодое поколение украинцев.

К сожалению, Россия, понеся определенные потери за эти два года конфликта, не сможет согласиться со вступлением Киева в НАТО и выводом войск с занятых территорий. Это противостояние имеет для Москвы экзистенциальное значение. Вывод российских войск будет возможен только в рамках новой архитектуры европейской безопасности, которая победит бредовые планы неоконсерваторов и будет основываться на мирном сосуществовании с Москвой в рамках обновленной ОБСЕ. На данный момент это утопический сценарий.

Редакторы мейнстримовских итальянских газет Corriere della sera и La Stampa объясняют, что миллиарды США — последняя помощь, которую оказывают американцы и которую впредь должны взять на себя европейцы, — позволят пострадавшему народу не сдаваться. Они считают, что перед лицом затяжного конфликта на истощение режим Путина падет — это единственное, что заставит Россию отказаться от своих завоеваний. Бредовая цель, достижение которой они считали само собой разумеющимся после нескольких месяцев конфликта, теперь откладывается на годы. Это стратегия, которая уже доказала свою несостоятельность, но продолжает существовать — несмотря на то, что она несет только смерть и отчаяние.

Давайте попытаемся сдержать негодование, которое обычно заставляет нас кричать сторонникам военного конфликта, чтобы они сами шли на фронт или отправляли туда своих детей. Вместо этого давайте рассуждать рационально, чтобы объяснить реальные причины выделения денежных средств. Главная из них — стратегическая: конфликт с Россией выгоден США. Этот конфликт экономически ослабляет Европу и делает ее политическим вассалом Америки. Российско-немецкие отношения, которые так беспокоили Вашингтон во времена Меркель и проведения газопроводов, — разрушены. Американский газ, добываемый путем гидроразрыва пласта, более дорогой и наносящий больший вред окружающей среде, вытеснил поставки российского газа. Вашингтон стремится не к справедливому миру или капитуляции Москвы (и то и другое невозможно), а к конкретным выгодам для энергетических и военно-промышленных монополий. Выделение средств, вопреки мнению газеты Corriere della sera, стало возможным благодаря Трампу, который пошел на попятную и стал "заигрывать" с американской оружейной промышленностью. Это не могло не принести ему выгоды в президентской кампании. Вопреки тому, что пишет Corriere della sera, после выделения помощи Киеву Трамп стал сильнее, а не слабее. Из 61 миллиарда 10 — это кредиты, остальные пойдут американским оружейным компаниям. Как говорит Мария Захарова (но Запад к ней не прислушивается, ведь правда перестает быть правдой, когда ее произносит враг), поддержка Украины — это поддержка международного терроризма. Украинская армия, как утверждают ее генералы, не способна перейти в контрнаступление или остановить продвижение России. Ответные действия будут реализовываться не на поле боя, а на территории России в виде различных террористических актов и диверсий. За два года конфликта жертв среди украинского гражданского населения не так много, российские бомбардировки нанесли сопутствующий ущерб, но они, конечно, не привели к кровавой бойне, подобной той, что устроил Нетаньяху в Газе. Сначала под ударом была только военная инфраструктура Украины, но постепенно, по мере роста вовлеченности НАТО, под ударом оказалась и гражданская. Ордер Международного уголовного суда на арест Путина как военного преступника (в то время как Нетаньяху не подвергается никаким санкциям), и определение России как "террористического государства", данное Европарламентом — все это самые непристойные доказательства двойных стандартов Запада, потерявшего всякий авторитет.

У России нет империалистических планов ни на Украину, ни, тем более, на Европу. Вернув себе выход к морю бескровным присоединением Крыма после военного переворота на Майдане, прошедшего при содействии госдепартамента США в лице Виктории Нуланд, Россия не заинтересована в оккупации территорий. Она знает об украинском национализме на западе и о партизанской войне, к которой приведет оккупация. Москва просто хочет, чтобы на Украине не появлялись базы НАТО, трансформирующиеся в антироссийские. Разве это империализм? Мы призываем сторонников справедливого мира предложить западное посредничество, достойное этого названия. Но пока мы его не видим. Уход России из Донбасса как условие мира — это доказательство готовности НАТО продолжать военные действия.

Автор: Элена Базиле (Elena Basile).