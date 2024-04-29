Войти
ЦАМТО

ЦАМТО: создание польско-литовского хаба РС HIMARS является подготовкой НАТО к большой войне с Россией

229
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

ЦАМТО, 27 апреля. Создание польско-литовского центра по закупкам и производству реактивных снарядов (РС) для РСЗО HIMARS является элементом подготовки НАТО к большой войне с Россией, а также мерой по ликвидации "снарядного голода" ВСУ.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал предложение литовского президента Гитанаса Науседы своему польскому коллеге Анджею Дуде создать региональный логистический центр для производства и закупок боеприпасов, в частности, РС для РСЗО HIMARS.

"Озвученное литовским президентом предложение является элементом подготовки НАТО к большой войне в Европе, а также продолжения накачки Украины боеприпасами, данный логистический центр может стать региональным. Если раньше основную такую роль играла Германия, то теперь, учитывая, что именно через территорию Польши пойдет основной поток поставок на Украину, очевидно, что это один из первых элементов создания более адаптивной под реальные потребности транспортно-логистической системы тылового обеспечения и обслуживания войск НАТО и их украинских союзников", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО подчеркнул, что создание боеприпасного центра на северо-западном фланге НАТО вписывается в логику подготовки к долгосрочному, рассчитанному на десятилетия вперед противостоянию с Россией, которая рассматривается Североатлантическим альянсом как главный военный противник.

"Сегодня РСЗО HIMARS состоит на вооружении как польской, так и литовской армии, а также ВСУ. Построив такой центр, альянс намерен улучшить логистическую и технологическую основу для поддержания постоянной готовности своих группировок на рубежах с РФ", – отметил собеседник агентства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
NATO
Похожие новости
24.02.2021
The National Interest (США): как Польша только что проиграла России в масштабных военных учениях — и что это может значить
22.02.2021
Политика (Сербия): проигранная Польшей война
30.11.2020
Америка репетирует скрытый способ нападения на Россию
20.03.2019
Heise (Германия): Польша открывает двери для военной политики Трампа?
07.05.2018
В Польше скоро появится целая американская дивизия
20.06.2016
"Когда Россия изменится, мы скажем НАТО "гуд бай"
06.05.2008
РСЗО: НЕСТАРЕЮЩЕЕ ОРУЖИЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 11:18
  • 1100
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 09:48
  • 22
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 29.04 09:06
  • 19
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 29.04 09:01
  • 2712
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.04 20:57
  • 7
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 28.04 20:12
  • 140
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 28.04 20:02
  • 1248
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.04 19:50
  • 296
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 28.04 19:46
  • 30
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 28.04 19:42
  • 115
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 28.04 19:26
  • 91
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.04 19:24
  • 3
Миномет "НОНА-М1" получил новый снаряд
  • 28.04 19:15
  • 5
БМП-3: королева пехоты
  • 28.04 19:00
  • 5
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 28.04 18:44
  • 5
Неизбежность Тайваня