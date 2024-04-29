ЦАМТО: создание польско-литовского хаба РС HIMARS является подготовкой НАТО к большой войне с Россией

ЦАМТО, 27 апреля. Создание польско-литовского центра по закупкам и производству реактивных снарядов (РС) для РСЗО HIMARS является элементом подготовки НАТО к большой войне с Россией, а также мерой по ликвидации "снарядного голода" ВСУ.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал предложение литовского президента Гитанаса Науседы своему польскому коллеге Анджею Дуде создать региональный логистический центр для производства и закупок боеприпасов, в частности, РС для РСЗО HIMARS.

"Озвученное литовским президентом предложение является элементом подготовки НАТО к большой войне в Европе, а также продолжения накачки Украины боеприпасами, данный логистический центр может стать региональным. Если раньше основную такую роль играла Германия, то теперь, учитывая, что именно через территорию Польши пойдет основной поток поставок на Украину, очевидно, что это один из первых элементов создания более адаптивной под реальные потребности транспортно-логистической системы тылового обеспечения и обслуживания войск НАТО и их украинских союзников", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО подчеркнул, что создание боеприпасного центра на северо-западном фланге НАТО вписывается в логику подготовки к долгосрочному, рассчитанному на десятилетия вперед противостоянию с Россией, которая рассматривается Североатлантическим альянсом как главный военный противник.

"Сегодня РСЗО HIMARS состоит на вооружении как польской, так и литовской армии, а также ВСУ. Построив такой центр, альянс намерен улучшить логистическую и технологическую основу для поддержания постоянной готовности своих группировок на рубежах с РФ", – отметил собеседник агентства.