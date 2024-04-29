Пентагон: F-16 и обученные летчики начнут прибывать на Украину в этом году

ЦАМТО, 27 апреля. Истребители F-16, а также украинские летчики, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

"В этом году на Украину поступит более эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также прибудут летчики и технический персонал, обученные странами-членами контактной группы", – сказал Л.Остин на очередной встрече доноров Киева.

Как напоминает агентство, Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.