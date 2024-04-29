Остин заявил, что Киев сам будет решать, как и когда применять ракеты ATACMS

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Нынешние власти Украины будут сами принимать решения о том, каким образом и когда применять полученные от американской стороны тактические баллистические ракеты ATACMS. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин.

"Зависит от них, как и когда применять это", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос об угрозе дальнейшей эскалации украинского конфликта в случае нанесения Киевом ударов при помощи ATACMS по территории России. "И наши надежды заключаются в том, что они [ВСУ] за счет этого и других [средств поражения] добьются достаточно хорошего воздействия", - отметил шеф Пентагона. Пресс-конференция состоялась по итогам очередного заседания западной контактной группы по координации поставок оружия Украине, прошедшего в виртуальном формате.

Высказывания Остина отчасти противоречили прежним заявлениям должностных лиц США об ограничениях на применение ATACMS Киевом. Как утверждали 24 апреля ТАСС в Пентагоне, ракеты ATACMS были поставлены сугубо "для использования на суверенной территории Украины". Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил в тот же день, что решение о поставках было принято Вашингтоном в феврале. По его словам, в марте по распоряжению президента США Джо Байдена Украине было передано существенное число этих ракет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что США поставками Киеву не изменят исход специальной военной операции, Москва все равно победит, но у Украины будет больше жертв.