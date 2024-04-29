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В России предупредили о последствиях бездумного «увешивания» техники в зоне СВО

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

ЦКБР: бездумное «увешивание» техники средствами РЭБ превращает ее в мишени ВСУ

Бездумное «увешивание» военной техники средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут выступать мощными источниками излучения, превращает ее в мишени для Вооруженных сил Украины (ВСУ). О последствия неграмотного использования антидроновых систем в зоне специальной военной операции (СВО) предупредил ТАСС глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Мощный источник радиосигнала может быть запеленгован противником для определения точки интереса для его средств поражения. Только грамотное применение средств РЭБ позволит с одной стороны получить защиту от атак дронов и с другой не подсветить себя в эфире для врага», — сказал руководитель.

Глава ЦКБР добавил, что применение средств РЭБ предполагает учет множества нюансов. По его словам, для максимальной отдачи от средств РЭБ необходимо «не только совпасть по частотам с FPV-системой противника, но учесть массу других параметров». Специалист призвал обращаться с соответствующими вопросами к производителям конкретных средств РЭБ.

Ранее Кузякин заявил, что поставленные Киеву танки Abrams американского производства не эволюционировали в ходе СВО и стали легкой мишенью для FPV-дронов. По его мнению, это произошло из-за отсутствия прямой связи между производителем танков и военнослужащими ВСУ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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