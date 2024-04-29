В России назвали Abrams легкой мишенью

Глава ЦКБР Кузякин: танки Abrams стали легкой мишенью для FPV-дронов

Поставленные Киеву танки Abrams не эволюционировали в ходе спецоперации на Украине и стали легкой мишенью для FPV-дронов. Причины уязвимости американских танков назвал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.

«Россия верным путем движется в направлении изменения тактики применения танков и их защиты. А чтобы начали меняться Abrams, надо, чтобы американцы приехали на них воевать. Украинцы — это прокси, они не имеют непосредственной связи с производителями. Мне кажется, что и производителям в США нет дела до украинцев», — сказал глава ЦКБР.

По его словам, из-за отсутствия прямой связи между производителем танков и военными, Abrams не будут эволюционировать для применения в современных боевых действиях.

Ранее в апреле стало известно, что Вооруженные силы Украины перестали использовать американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими дронами.

В марте командир российского расчета беспилотных летательных аппаратов с позывным Рассвет рассказал, что для вывода из строя Abrams при помощи FPV-дрона нужно поразить моторный отсек или попасть в место между корпусом и башней.