Войти
Lenta.ru

В России назвали Abrams легкой мишенью

220
0
+2
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters.

Глава ЦКБР Кузякин: танки Abrams стали легкой мишенью для FPV-дронов

Поставленные Киеву танки Abrams не эволюционировали в ходе спецоперации на Украине и стали легкой мишенью для FPV-дронов. Причины уязвимости американских танков назвал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.

«Россия верным путем движется в направлении изменения тактики применения танков и их защиты. А чтобы начали меняться Abrams, надо, чтобы американцы приехали на них воевать. Украинцы — это прокси, они не имеют непосредственной связи с производителями. Мне кажется, что и производителям в США нет дела до украинцев», — сказал глава ЦКБР.

По его словам, из-за отсутствия прямой связи между производителем танков и военными, Abrams не будут эволюционировать для применения в современных боевых действиях.

Ранее в апреле стало известно, что Вооруженные силы Украины перестали использовать американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими дронами.

В марте командир российского расчета беспилотных летательных аппаратов с позывным Рассвет рассказал, что для вывода из строя Abrams при помощи FPV-дрона нужно поразить моторный отсек или попасть в место между корпусом и башней.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Похожие новости
17.06.2009
ВВС Индии намерены купить 10 стратегических ВТС С-17 "Глоубмастер-3"
29.08.2008
Компания "Отокар" заключила контракт на разработку национального ОБТ для ВС Турции
25.12.2007
Танковый мираж Т-95
29.11.2007
БОЕВЫЕ МАШИНЫ КЛАССА "ХАЙ-ТЕК". СЕУЛ ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ БРОНЕТЕХНИКИ
15.11.2007
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ВПЛОТНУЮ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЗАКУПКОЙ РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ
29.06.2007
Южная Корея поставит Турции ВиВТ на сумму более 540 млн дол
19.04.2007
Т-90 "Владимир"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 11:18
  • 1100
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 09:48
  • 22
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 29.04 09:06
  • 19
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 29.04 09:01
  • 2712
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.04 20:57
  • 7
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 28.04 20:12
  • 140
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 28.04 20:02
  • 1248
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.04 19:50
  • 296
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 28.04 19:46
  • 30
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 28.04 19:42
  • 115
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 28.04 19:26
  • 91
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.04 19:24
  • 3
Миномет "НОНА-М1" получил новый снаряд
  • 28.04 19:15
  • 5
БМП-3: королева пехоты
  • 28.04 19:00
  • 5
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 28.04 18:44
  • 5
Неизбежность Тайваня