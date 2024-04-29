Ходаковский: к сожалению, производители дронов всё ещё ставят в приоритет сверхтехнологичные изделия

Источник изображения: topwar.ru

В условиях современных военных действий, наверное, нет ничего насущнее беспилотников. Но, к сожалению, российские производители дронов все еще ставят в приоритет сверхтехнологичные изделия, доступные только избранным, в то время как армия остро нуждается в массовых поставках.

Такую тему поднял в своем Telegram-канале заместитель главы Росгвардии по ДНР полковник Александр Ходаковский.

Офицер высказал предположение, что оборонная отрасль так действует потому, что сложная, высокотехнологичная техника более востребована и конкурентоспособна на внешних рынках. Российские производители сделали мощный рывок в сфере производства беспилотных аппаратов, завоевали известность и авторитет, поэтому нацелились на экспорт. Их можно понять, ведь простенькие и даже примитивные аппараты будут выглядеть на международных выставках довольно убого.

Кто купит аналоги «Ланцета» кустарного производства, в которых все рассчитано на максимальное удешевление – задает Ходаковский риторический вопрос.

Он рассказал, что недавно около двух часов общался с руководителем одного из крупных российских оборонных концернов. Ходаковский объяснил ему, что для фронтовых частей важнее иметь не какое-либо единичное сложное и дорогое изделие, а большое количество простейших «летающих этажерок» – FPV-дронов, которые можно применять массово. Офицер изложил ему видение проблемы с точки зрения бойцов на передовой, и нашел, по его словам, понимание со стороны представителя «оборонки».