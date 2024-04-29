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ТАСС

Шойгу заявил, что подходы РФ и КНР к принципиальным вопросам миропорядка совпадают

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Флаги РФ и КНР.
Флаги РФ и КНР.
Источник изображения: D-Russia.ru

АСТАНА, 26 апреля. /ТАСС/. Подходы России и Китая к принципиальным вопросам современного миропорядка и актуальным международным проблемам совпадают или близки, заявил министр обороны РФ Шойгу во время рабочей встречи с китайским коллегой Дун Цзюнем.

"Настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - сказал министр обороны РФ, отметив, что подходы двух стран "к принципиальным вопросам современного миропорядка и актуальным международным проблемам совпадают или близки".

Шойгу подчеркнул, что дружественные отношения России и Китая "сохраняют высокую динамику развития, расширяются по всем направлениям и без преувеличения находятся на беспрецедентном уровне". Он добавил, что ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

По словам главы Минобороны РФ, российско-китайское военное сотрудничество - важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. "Регулярно проводим совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной степени сложности", - сказал он.

В ходе встречи Шойгу отметил, что "военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее". "Возникают новые и обостряются старые очаги напряженности. По сути, это результат геополитических авантюр, эгоистичных неоколониальных действий Запада", - добавил он.

По оценке министра обороны РФ, "на контрасте с общей тревожной ситуацией планомерно выстраивается российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие". Дружественные отношения России и Китая "сохраняют высокую динамику развития, расширяются по всем направлениям и без преувеличения находятся на беспрецедентном уровне", подчеркнул Шойгу. 

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