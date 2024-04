Эксперт считает, что ВСУ не смогли грамотно распорядиться Abrams и обеспечить их защиту

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли грамотно использовать и защитить от противотанковых средств танки Abrams, в результате чего их и пришлось отвести с поля боя. Такое мнение высказал ТАСС эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил, что ВСУ отвели танки Abrams с поля боя из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками-камикадзе. По его словам, "бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов".

"Танк бессилен перед любым противотанковым средством. Вопрос в том, как ты его используешь: обеспечил ли ты взаимодействие, противодействие противотанковым средствам. Их в Ираке жгли обычным РПГ-7, которому уже "100 лет в обед" - во время изобретения этого гранатомета Abrams даже в планах не было. <...> Так что погубило неграмотное использование танков и умелое использование противотанковых средств с другой стороны", - сказал он.

Суворов добавил, что чаще всего уничтожить западные танки - и Abrams, и Leopard - удается благодаря попаданию дрона-камикадзе в боекомплект в нише на башне.

Ранее газета The New York Times информировала, что Россия за последние два месяца вывела из строя пять танков Abrams. Отмечается, что еще как минимум три машины получили небольшие повреждения с начала этого года. А обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу 6 марта назвал Украину "кладбищем танков" в свете уничтожения в зоне конфликта предоставленной Киеву западной бронетехники.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 2 апреля, что ВСУ с января потеряли более 80 тыс. человек и 14 тыс. единиц вооружения, в том числе свыше 1,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин.