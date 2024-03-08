AT: американские танки Abrams уступили российским дронам "Упырь" на Украине

Многомиллионные американские танки Abrams ничего не могут противопоставить дешевым российским дронам "Упырь" на Украине, пишет AT. Западная техника Киеву не помогает: ВСУ терпят поражение за поражением, а русские продвигаются вперед.

Стивен Брайен (Stephen Bryen)

Вдоль линии соприкосновения произошел ряд контратак ВСУ, причем в некоторых случаях с применением резервных сил. Хотя полная картина еще не ясна, похоже, что все попытки Украины отбросить завоевания России провалились — за исключением, возможно, Работина.

Тем временем русские либо уже захватили, либо вскоре возьмут ряд населенных пунктов, в том числе Ивановку, Белогоровку, Бердычи, Победу и Новомихайловку.

Кроме того, с 28 февраля русские уничтожили три танка “Абрамс” (Abrams). Последний из них был подбит 4 марта противотанковой ракетой — вероятно “Корнетом”. Первые два “Абрамса” были подбиты дешевыми беспилотниками с боеголовками РПГ-7.

Эти квадрокоптеры с видом от первого лица (FPV-дроны) работают от аккумулятора и получили название “Упырь”.

Возможности связи с родственным беспилотником-ретранслятором расширяют их рабочий диапазон и повышают эффективность в холмистой местности и населенных пунктах, где передачи в пределах прямой видимости ретранслируются сетевым беспилотником.

Русские утверждают, что “Упырь” использует специальную частоту и подавить его сложно — если вообще возможно. По словам российского производителя из Свердловской области, один такой беспилотник обходится всего в 500 долларов. Он сделан из пластика, а некоторые его части напечатаны на 3D-принтере. Стоимость же одного “Абрамса” превышает 10 миллионов долларов.

Беспилотники также применялись для поражения БМП “Брэдли” (Bradley) и машин разминирования на базе шасси “Абрамса”. Всего было повреждено или уничтожено более 50 “Брэдли”.

Российский командир с позывным “Рассвет” сообщил, что у “Абрамса” две уязвимости. Одна из слабых точек находится за башней над моторным отделением, другая — между башней и корпусом танка.

Украинцы не использовали “Абрамсы” до 25 февраля, когда первый из них был замечен на поле боя. Через три дня то ли этот, то ли аналогичный танк, обездвиженный попаданием в гусеницу противотанкового снаряда, был подбит двумя ударами беспилотников.

Перед отправкой на Украину Пентагон снял с “Абрамсов” часть защиты в целях защиты секретности.

Украинские “Абрамсы” оснащены взрывной динамической защитой (ERA), устаревшей конструкции, которую Пентагон устанавливает на европейские “Абрамсы” начиная с 1999 года. Эта реактивная броня называется M19 ARAT-1 (есть версия с изогнутыми плитами под названием М-32 АРАТ) и концептуально схожа с российской системой “Контакт-1”. На жаргоне Пентагона комплекты ERA называются “городским набором выживания”.

В Ираке примерно 23 “Абрамса” были повреждены либо уничтожены. До этого конфликта Пентагон считал, что композитной брони достаточно. Но в Ираке “Абрамсы” были подбиты из противотанковых “Корнетов” и гранатометов.

Использовать броню M-32 ARAT в будущем Пентагон не планирует. Министерство обороны заключило контракт с General Dynamics в партнерстве с израильской компанией Rafael на создание более совершенной системы динамической защиты на базе системы Armor Shield R. На Украине она не используется.

Израиль первым в мире установил динамическую защиту на танки “Меркава”. Ее конструктором стал немец по имени Манфред Хельд. За ними последовали русские, запустившие сперва “Контакт-1”, затем “Контакт-5”, а еще позднее — новинку под названием “Реликт”. “Реликт” может устанавливаться на танки Т-72Б и Т-90, он был принят на вооружение в 2006 году. Основной боевой танк Российской армии Т-72Б3М оснащен именно “Реликтом”. Однако основная часть динамической защиты, замеченной на Украине, по-видимому, относится к более старому типу.

Проблема заключается в том, том, что она не покрывает весь танк и, как следствие, не гарантирует полной безопасности. На поле боя танки сталкиваются с серьезными кинетическими угрозами: ракетами, артиллерией и старыми, более медленными снарядами вроде РПГ-7.

Немецкие “Леопарды” динамической защиты не имеют. Однако украинцы сняли блоки “Контакт-1” с подбитых российских танков и установили их на некоторые “Леопарды”. Украинцы также установили над башней танка так называемые “птичьи клетки”, чтобы отвести взрыв. Аналогичные клетки замечены на некоторых “Меркавах” в секторе Газа.

Украина контратаковала русских вместо того, чтобы отступить к новым оборонительным рубежам по той простой причине, что никаких укреплений заранее подготовлено не было — хотя планировалось. Разгорелись жаркие споры, и появились намеки на то, что деньги на стройматериалы были расхищены. Коррупция на Украине процветает, и, вопреки всем попыткам удержать ее в узде, лишь ширится.

Ситуация на Украине усугубляется, и схемы быстрого обогащения и быстрого вывода средств продолжают множиться.

Во вторник Зеленский уволил еще одного полевого генерала в рамках чистки, начавшейся с самого Залужного. Мэр Киева бросил Зеленскому вызов и назвал увольнение Залужного ошибкой. Он призывает к созданию национального правительства вместо Зеленского.

Кроме того, утверждается, что российский патрульный корабль “Сергей Котов” был потоплен в Керченском проливе украинскими беспилотными летательными аппаратами “Магура”. Украина опубликовала видео удара и утверждает, что судно было уничтожено. Повреждения в результате атак украинских БПЛА получили два других российских патрульных корабля. Достоверность нападения Россия не засвидетельствовала.

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что утечка разговора четырех немецких офицеров с предложением использовать ракеты “Таурус” для поражения моста через Керченский пролив и целей на территории России произошла с конференции через приложение Webex в Сингапуре (где один из офицеров посещал авиасалон).

Писториус намекнул, что использование небезопасной линии может быть чревато наказанием. Немецкий офицер в Сингапуре подключился к дискуссии либо через незащищенное соединение Wi-Fi в отеле, либо через мобильный телефон.

Опытная служба безопасности Сингапура наверняка отслеживает телефонные разговоры с иностранцами. Также есть намеки на то, что за деятельностью в Сингапуре тщательно следит Китай.

Также из Сингапура поступило заявление министра обороны Нг Энг Хена. 3 марта он заявил, что американские самолеты F-35 работают в воздушном пространстве Украины и прощупывают российские средства ПВО.

По словам министра, собранная информация о целях передается союзникам США по НАТО и, предположительно, самой Украине. На борту F-35 находится один из самых совершенных в мире радаров с синтетической апертурой, позволяющий “видеть” цели даже в плохую погоду.

Пентагон отверг утверждение министра, заявив, что ни один F-35 в воздушном пространстве Украины не работает.

Из политических новостей: из Госдепартамента ушла Виктория Нуланд. Она исполняла обязанности заместителя госсекретаря, но недавно ей на смену Сенат утвердил Курта Кэмпбелла.

Нуланд сама метила на эту должность, но одобрения не снискала. Неоконсерватор Нуланд слыла антироссийским “ястребом” и была архитектором украинского конфликта в администрациях Обамы и Байдена. О ее дальнейших планах пока не сообщается.

Стивен Брайен — бывший директор аппарата подкомитета по Ближнему Востоку при внешнеполитическом комитете Сената США и заместитель помощника министра обороны по политическим вопросам