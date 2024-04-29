Парашютное десантирование грузов:  опыт России и зарубежья.

Продолжая тему, надо сказать, что сектор Газа (см. часть I ) далеко не первый случай применения грузовых парашютных систем, включая и управляемые планирующие грузовые парашютные системы (УППГС), для доставки грузов в ходе различных вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Так, еще в 2016 году в рамках всемирной программы доставки продовольствия, проводимой под эгидой ООН, проводилось парашютное десантирование грузов сирийским беженцам в районе города Дейр-эз-Зор. В ходе первого десантирования с арендованных российских самолетов Ил-76 было сброшено около 21 т грузов.

Военно-транспортными самолетами США в период с августа 2014 года по ноябрь 2021 года в Ираке и Сирии, по данным Центрального командования ВВС США, было сброшено на парашютах около 2109,3 т гуманитарных и снабженческих грузов (последние для своих сил и поддерживаемых США вооруженных группировок).

Однако в ходе этого и последующих парашютных десантирований грузов вновь подтвердилось то, что американцам было хорошо известно и ранее: точность приземления грузов, сбрасывание которых проводилось с высоты 6000-7000 м, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Грузы разбросало на большой площади, часть из них вообще не была найдена. Имели место случаи не срабатывания парашютных систем. Тогда было принято решение применять одноразовые УППГС (подробнее о грузовых системах читайте тут).

Подбор груза, сброшенного США в Сирии

США сбрасывали на этих УППГС также оружие и боеприпасы союзным вооруженным формированиям. Но и здесь были случаи, когда в результате сбоя в системе управления или ошибках при расчете точки сбрасывания грузы с боеприпасами попадали в руки формирований ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), о чем те незамедлительно сообщали, выкладывая фото и видео в соцсети. Хотя некоторые иностранные специалисты полагают, что ошибки могли быть преднамеренными.

Не осталась в стороне и Россия. Частная российская компания ООО «Передовые технологии и сервис», свыше 30 лет специализирующаяся на доставке различных грузов в труднодоступные районы, в том числе способом парашютного десантирования, с февраля 2016 года по август 2017 года осуществила доставку примерно 6000 т гуманитарных грузов данным способом в Сирийской Арабской Республике. Для парашютного десантирования использовались как российские (включая собственной разработки), так и иностранные (в данном случае канадские) грузовые парашютные системы. Сбрасывание выполнялось с высоты 5000 м. При этом, согласно информации на официальном сайте компании, сохранность грузов при использовании российских систем составила около 98%, а канадских – 50%.

Российская компания «Передовые технологии и сервис» выполняет парашютное десантирование грузов на ПГС-100 в Сирии

Кроме того, российскими военнослужащими в САР только в 2016-2017 гг. было сброшено свыше 400 парашютных платформ с грузами. Для десантирования грузов применялись парашютные платформы П-7 с многокупольными парашютными системами МКС-5-128Р из наличия ВС РФ. Российские военнослужащие из состава группы подготовки грузов к десантированию парашютным способом выполняли технический осмотр парашютных систем и их укладку, подготовку грузов к десантированию на парашютных платформах, их загрузку в самолеты и сопровождение грузов к точке сбрасывания с целью визуального контроля хода десантирования грузов.

Десантирование осуществлялось из транспортных самолетов Ил-76МД ВС САР. Сбрасывание грузов выполнялось с высоты более 4000 м (согласно технико-экономическим характеристикам для платформы П-7 – 500-1500 м) с целью затруднения использования средств ПВО противника. Вследствие этого, а также из-за большого сноса десантируемого объекта от точки выброски выбирались площадки приземления увеличенных размеров. При этом масса полезного груза, размещаемого на платформе, доходила, в отдельных случаях, до 6000 кг, что превышает ТЭХ для данных средств десантирования (собственная масса платформы П-7, многокупольной ПС МКС-5-128Р и средств швартовки груза – около 2000 кг).

Подготовка платформы П-7 с МКС-5-128Р для десантирования грузов в Сирии

Таким образом, парашютное десантирование грузов в секторе Газа, а также проводившееся ранее в других регионах Ближнего Востока, вновь подтвердило эффективность этого способа оперативной доставки необходимых грузов в районы, доступ в которые другими видами транспорта невозможен по ряду причин. При этом наличие на снабжении различных типов грузовых парашютных систем, в том числе управляемых, позволяет варьировать их применение в зависимости от складывающейся обстановки. А одноразовые ПГС удешевляют этот способ доставки грузов.

Десантирование грузов на УППГС в России

А как у нас, в России, обстоит дело с УППГС?

Тут все далеко не просто. Хотя начиналось очень даже неплохо. Ещё в апреле 1988 года во время экспедиции «ЭКСПАРК» на Северный полюс была впервые опробована радиоуправляемая парашютно-грузовая система УПГС-500, разработанная группой инженеров НИИ АУ (автоматических устройств, в наст. вр. – АО «НИИ парашютостроения»). Она состояла из парашютной системы, созданной на базе высокоманевренного спортивного двухоболочкового купола-крыла, двух блоков управления – командного и исполнительного и платформы для груза от серийной ПГС-500 сер.2. УПГС позволяла десантировать грузы массой 200-500 кг с точностью 50 м при допустимом ветре у земли до 15 м/с. Схема работы УПГС в воздухе – каскадная: стабилизация 3-6 секунд или до заданной высоты (по прибору ППК-Угр), затем вводится в действие основной купол (без применения пиротехнических средств). Одновременно включается в работу исполнительный блок управления.

Управляемая грузовая парашютная система УПГС-500

Управление УПГС предполагалось осуществлять по радиокомандам с пульта оператора, находящегося на земле или снижающегося на своем парашюте рядом с УПГС, а также с помощью радиомаяка, установленного на площадке приземления или размещенного на парашютисте. Управление могло быть комбинированным.

Приборный контейнер с исполнительным блоком предназначался для приема радиокоманд и работы со стропами управления. Использовались следящие привода электромеханического типа с намоткой и размоткой левой и правой строп управления пропорционально соответствующей команде. Командный блок системы управления предназначался для передачи радиосигналов, по которым исполнительный блок наводит парашют на цель. Он мог работать по выбору оператора в ручном или автоматическом режиме (радиомаяк).

Тогда, в 1988 году, два специально подготовленных оператора УПГС вместе с другими парашютистами «ЭКСПАРКа» совершили прыжок на льдину рядом с дрейфующей научно-исследовательской станцией СП-28 с самолета Ил-76 и после приледнения приготовили к работе пульты управления для наведения грузов. После сброса двух УПГС они осуществили наведение грузовых парашютных систем, на которых размещались бочки с топливом ТС-1, прямо на вертолетную площадку, что позволило без дополнительных перевозок приступить к заправке вертолета Ми-8.

А потом произошел развал СССР, эти работы стали ненужными и их финансирование прекратилось. Но не окончательно, как говорится «огонь погас, но дымок все-таки шел». А уж когда воспряли духом потенциальные заказчики (или встрепенулись, глядя до чего дошли наши т.н. «партнеры) машина завертелась вновь. Причем в точном соответствии с марксистско-ленинской философией: на новом витке развития научно-технического прогресса.

В настоящее время в рамках опытно-конструкторской работы «Горизонталь-4000» проводится разработка управляемой планирующей парашютной системы для высокоточного десантирования специальных грузов полетной массой до 4000 кг. Начало работы (согласно заключенному государственному контракту) – 2017 год. Исполнитель ОКР – АО «МКПК «Универсал», г. Москва. По информации, которой располагает автор, работы до настоящего времени не закончены.

УПГС-4000 (ОКР «Горизонталь-4000»)

Работа УПГС-4000 в воздухе проходит в несколько этапов. Такая схема работы УПГС явно позаимствована у американцев. Как, впрочем, и многое у нас в парашютостроении. Именно по такой схеме работали УППГС «Оникс» (разработка фирмы «Атаир Аэроспейс») и «Скример-2К/10К» (разработка фирмы «Стронг энтерпрайз»), которые разрабатывались в рамках программы JPADS (JointPrecisionAirdropSystems) в 2000-х гг., но в серию так и не пошли.

Американская УППГС «Скример-10К»

АО «Полет Ивановский парашютный завод» с 2019 года в инициативном порядке разрабатывает автоматизированную парашютную систему доставки грузов «Юнкер-ДГ-250», предназначенную для доставки грузов по воздуху в заданную точку приземления с КВО не хуже 100 м. Масса груза – не более 200 кг. Работы продолжаются.

АПСДГ «Юнкер-ДГ-250»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» ивановское предприятие продемонстрировало свою новую разработку – «Робот-парашют» для десантирования грузов массой 100-140 кг с КВО не хуже 50 м.

Также в инициативном порядке в АО «Уральский завод гражданской авиации» (г. Екатеринбург) проводилась разработка управляемой парашютной системы с полетной массой 250, 500 и 1500 кг, обеспечивающей точность приземление груза с КВО не хуже 150 м. В рамках испытаний экспериментального образца в 2019-2020 гг. было проведено 68 сбросов. Испытания проводились с куполами планирующих парашютов «Арбалет-2», «Тандем-400», Арбалет-3». Образец УПГС демонстрировался на форуме «Армия-2020». Однако в последующие годы УПГС не демонстрировалась. Предположительно, работы прекращены (или приостановлены до появления заказчика).

В 2022 году опять же на форуме «Армия» ООО «Альтаир» (г. Калуга) демонстрировало опытный образец беспилотного комплекса воздушной доставки грузов «Альтаир-400», созданного с использованием планирующего парашюта типа «крыло» и предназначенного для доставки груза массой 100-400 кг (в зависимости от площади используемого основного купола) на дальность до 24 км с макс. высотой сбрасывания 10 000 м. По информации представителей ООО «Альтаир» управление комплексом осуществляется в следующих режимах:

«автопилот» – полностью автоматическое управление от момента отделения от воздушного судна до приземления, КВО – 50 м;

«поводырь» – комплекс сбрасывается вслед за группой или одиночным парашютистом и полностью копирует траекторию снижения парашютиста (при устойчивом радиосигнале с радиусом действия до 1500 м) до приземления, КВО – 20 м;

ручное управление оператором с земли, КВО – 20 м;

«маяк» – комплекс осуществляет снижение и заход на посадку с помощью радиомаяка, работающего на месте приземления, КВО – 100 м.

Таким образом, разработкой средств парашютного десантирования грузов и их точной доставки в России с разной степенью успеха занимаются как частные, так и государственные фирмы и организации. Свет в конце туннеля виден. Осталось только дождаться, когда он появится в полную силу.

Использованы материалы и фотографии полученные (сделанные) автором на Международном военно-техническом форуме «Армия», а также интернет ресурсы компаний-производителей парашютной техники.