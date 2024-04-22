Парашютное десантирование грузов: сектор Газа.

Через месяц после 7 октября 2023 года, с начала боевых действий в секторе Газа стала осуществляться доставка как гуманитарных, так и воинских грузов по воздуху способом парашютного десантирования. При этом на начальном этапе транспортными самолетами ВВС Иордании и Израиля осуществлялось точечное десантирование грузов с применением управляемых планирующих грузовых парашютных систем (УППГС).

Так, в течение одной недели с 6 по 11 ноября 2023 года самолетами ВВС Иордании при поддержке ОАЭ (передавали грузы для доставки) дважды выполнялось десантирование гуманитарных грузов с применением УППГС. Груз – медикаменты и медицинское оборудование для иорданского полевого госпиталя, в течение нескольких лет действующего на территории сектора Газа, доступ к которому прекратился с началом боевых действий. По заявлениям представителей ВВС Иордании все грузы приземлились с высокой точностью: около 75 м от заданной точки приземления.

Схема применения УППГС для обеспечения госпиталя в секторе Газа

В дальнейшем к десантированию гуманитарных грузов подключились военнослужащие и транспортные самолеты ВВС Нидерландов, Франции, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. В отдельных случаях на десантирование вылетали до шести самолетов одновременно, как правило, с одной из авиабаз на территории Иордании. Всего за период с ноября 2023 г. по февраль 2024 г. самолетами вышеуказанных стран в секторе Газа было проведено около 20 десантирований грузов.

ВВС Израиля 11 декабря 2023 года подобным образом осуществили доставку снабженческих грузов (вода, продовольствие) для нескольких сотен военнослужащих Сухопутных войск ЦАХАЛа. Всего было сброшено около семи тонн грузов на семи УППГС. Это было первое применение подобных парашютных систем для ВС Израиля в боевой обстановке.

Десантирование грузов для СВ ЦАХАЛа в боевой обстановке

Все случаи десантирования грузов задокументированы, имеются фотографии и видеоматериалы. Как минимум в двух случаях сбрасывание грузов контролировалось с беспилотного летательного аппарата.

Принцесса Салмана среди членов экипажа самолета ВВС Иордании

Интересен тот факт, что в десантировании грузов принимали участие члены королевской семьи Иордании. Так, в декабре 2023 года одним из пилотов иорданского военно-транспортного самолета была принцесса Салма, вторая дочь иорданского короля, имеющая воинское звание первого лейтенанта Королевских ВВС Иордании.

Король Иордании Абдалла II наблюдает в боковую дверь за подходом к площадке приземления перед выброской грузов

Сам король Иордании Абдалла II, облачившись в военную форму и надев спасательный парашют, как и полагается члену экипажа, как минимум дважды вылетал на сопровождение парашютного десантирования грузов в феврале 2024 года, в т.ч. непосредственно сбрасывал малогабаритные ПГС в боковую дверь самолета.

Все десантирования грузов выполнялись при согласовании с ВС Израиля с большой высоты, чтобы избежать поражения средствами ПВО, прежде всего переносными зенитно-ракетными комплексами, как подразделений ЦАХАЛа, так и ХАМАСа.

Изначально десантирование грузов осуществлялось с помощью многоразовых УППГС «FireFly 2K» производства США (максимальная высота сбрасывания – 7468 м, полетная масса – 295-1089 кг, масса УППГС с блоком управления – 73,5 кг). В дальнейшем, ввиду невозможности подбора и возвращения дорогих, многоразовых УППГС, использовались одноразовые УППГС «FlyClops 2K» того же производителя.

Снижение УППГС «FlyClops 2K» над сектором Газа

Одноразовые УППГС (купол и стропы), а также ремни крепления груза к платформе, изготавливаются из материалов, рассчитанных на однократное применение. Используется упрощенный блок управления парашютом в деревянном корпусе и с одним электромотором для строп управления. Полетная масса – 318-998 кг, максимальная высота сбрасывания – 5334 м, масса УППГС с блоком управления – 32,7 кг. Стоимость одноразовой УППГС примерно в 4-5 раз дешевле многоразовой. Дальность планирования обеих УППГС после сбрасывания – до 25 км, точность приземления (круговое вероятное отклонение, КВО) – не хуже 150 м.

Так как ВС Иордании не располагали достаточным количеством УППГС, то их предоставляли Великобритания и США. Периодическое применение УППГС отмечалось до конца февраля 2024 года.

Французская ПГС высотного десантирования LMTGH-OB готова к десантированию в сектор Газа

24 февраля 2024 года в ходе очередного парашютного десантирования гуманитарных грузов с французского военно-транспортного самолета применялась неуправляемая парашютно-грузовая система (ПГС) высотного десантирования LMTGH-OB (Largage de Matériel a Très Grande Hauteur en Ouverture Basse). На двух ПГС было сброшено 2200 кг гуманитарных грузов.

Начиная со 2 марта 2024 года, к парашютному десантированию гуманитарных грузов приступили ВВС США. До этого они ограничивались доставкой грузов в Египет, которые затем автомобильным транспортном доставлялись в сектор Газа. Три самолета С-130J ВВС США 2 марта сбросили 66 одноразовых ПГС типа LCADS-LV (Low Cost Aerial Delivery System-Low Velocity), в которых, помимо прочего, находились 38 тыс. продовольственных пайков.

Десантирование грузов на ПГС LCADS-LV в районе побережья

Но в отличие от высотного десантирования грузов, которое проводилось ранее, обстановка позволила и сбрасывание ПГС самолетами ВВС США выполнялось с высоты около 1000 м (хотя стандартная высота сбрасывания для ПГС данного типа – 250-300 м).

По примеру американцев, французские военнослужащие в марте 2024 года начали выполнять десантирование с малых высот с применением многокупольных ПГС типа AMR-720 с платформой PD 11. В качестве парашютных систем на них применяются купола от десантных ПС типа TAP-696-26, остаточный ресурс применения которых позволяет их использовать в качестве одноразовых парашютных систем.

Специалистами было отмечено применения одноразовых ПГС типа LCADS-HV (Low Cost Aerial Delivery System-High Velocity) полетной массой 227-1000 кг с высокой скоростью снижения – 21,3-27,4 м/с, а также ПГС, на которых в качестве парашюта использовались купола от людских десантных парашютных систем Т-11, а также от запасных парашютов T-11R. Эти ПС немногим более 10 лет назад начали поступать на снабжение парашютно-десантных подразделений ВС США и ряда других стран. Применялись, хотя и весьма ограниченно, стандартные армейские ПГС типа CDS с контейнерами типа А-22 с ПС типа G-12) и А-21 (с ПС типа G-14). В двух-трех случаях применялись ПГС с куполом G-1 времен Второй мировой войны характерного розового цвета. ВВС Великобритании применяли ПГС типа SC-15 (полетная масса 317-1134 кг), а также поставляли их другим странам. (Подробнее о грузовых парашютных системах иностранных армий читаете тут)

В апреле 2024 года Франция и Великобритания, ранее применявшие ПГС отечественной разработки, начали сбрасывать грузы с применением американских одноразовых ПГС типа LCADS-LV. Это, по мнению специалистов, является следствием израсходования запасов ПГС до неснижаемого уровня.

Загрузка ПГС типа LCADS-LV в самолет с помощью транспортера типа «К»

Нечто подобное произошло с ВС США, когда они проводили гуманитарное десантирование грузов в Боснии в 1993-94 гг., когда из-за отсутствия возможности подбора и возвращения стандартных многоразовых армейских ПГС были довольно быстро израсходованы все запасы, находящиеся в Европе. Пришлось распечатывать склады на территории США и срочно доставлять ПГС в Европу. Тогда в ходе свыше 2700 рейсов, было сброшено более 18 тыс. т грузов с высоты 3000-5400 м. Это, кстати, и подтолкнуло США начать разработку одноразовых ПГС, которая ускорилась с началом ведения боевых действий в Афганистане и Ираке, и началось массовое применение парашютного десантирования грузов для снабжения своих войск и войск союзников.

Интересный способ применили французы в апреле 2024 года. С самолета А-400М ВВС Германии (немцы своих ПГС не применяли из-за отсутствия нужных запасов) сбрасывались четыре платформы, на которых размещались связки из 14 100-килограммовых ПГС, уложенных в три ряда по высоте. После отделения от рампы самолета звенья крепления разрывались и ПГС разлетались в разные стороны, раскрывая свои собственные грузовые парашюты, на которых и происходило дальнейшее снижение.

Связка из 14 ПГС на одной платформе в самолете ВВС Германии

В марте-апреле 2024 г. десантирование грузов осуществляли, кроме вышеуказанных стран, транспортные самолеты ВВС Бахрейна, Бельгии, Великобритании, Германии, Индонезии, Испании, Катара, Кувейта, Марокко и Сингапура. Но эти страны направляли свои самолеты на кратковременный период: одну-две недели, или вообще привлекались одноразово. Например, три самолета С-130Н ВВС Марокко выполнили десантирование на большую дальность, взлетая с авиабазы (АвБ) Кенитра (Марокко), осуществляли дозаправку в воздухе от сопровождавшего их самолета-заправщика КС-130Н. Этим их участие и ограничилось.

При этом власти Израиля не разрешили военно-транспортным самолетам Турции осуществлять пролет в своем воздушном пространстве и, соответственно, проводить десантирование грузов.

Основную нагрузку на себя взяла транспортная авиация ВВС Иордании, США, Египта и ОАЭ. Например, транспортные самолеты ВВС Иордании с ноября 2023 г. совершили свыше 230 самолето-вылетов для десантирования грузов, в т.ч. более 70 самостоятельно без участия стран-партнеров. Кроме того, США и Великобритания оказывали помощь, передавая грузовые парашютные системы из своих запасов другим странам-участникам гуманитарного десантирования грузов. Например, по состоянию на 01.03.2024 г. Великобритания передала, в основном Иордании, 582 ПГС, включая управляемые планирующие. ОАЭ и Катар оказывали большую финансовую помощь, как в приобретении собственно грузов, так и ПГС.

Типы военно-транспортных самолетов, выполнявших парашютное десантирование: С-130 (разных модификаций, в т.ч. поисково-спасательные самолеты HC-130J ВВС США, переоборудованные в транспортные), С-295, С-17 и А-400М. В основном использовались АвБ близлежащих стран: Иордании, Египта и Катара. Полетное время для американских самолетов типа С-17, вылетающих на десантирование с АвБ Эль-Удейд (Катар) составляет 6 часов, а для самолетов типа С-130, действующих с АвБ Иордании – 2 часа.

На АвБ была организована подготовка грузов к десантированию (установка на платформы и крепление грузов, монтаж ПГС) и их погрузка в самолет. Для ускорения обработки грузов специалисты США размешали грузы, поступавшие на стандартных грузовых поддонах (паллетах), прямо на платформы с сотовыми амортизаторами ПГС. Размер американских грузовых паллет практически совпадает с платформой, используемой в ПГС. Загрузка подготовленных ПГС в самолет осуществлялась с помощью специальных транспортеров типа «К» (только на АвБ Эль-Удейд) или вилочных погрузчиков.

Подготовленные ПГС на транспортерах типа «К»

Самолеты выполняли полеты на десантирование, как правило, с неполной загрузкой. Во многом, это объясняется типом десантируемого груза. Например, транспортные самолеты США очень много сбрасывали готовых продпайков (т.н. MRE, Meals Ready to Eat) в штатной упаковке: 12 пайков в одной коробке. На стандартную платформу ПГС размером 122х122 см размещается 48 коробок. Согласно грузовым этикеткам, полетная масса одной ПГС LCADS-LV составляла 568 кг. В самолет типа С-17 обычно загружалось 30-32 таких ПГС, а в С-130J – 20. Это меньше максимальной загрузки. К тому же применение на ПГС куполов от десантных ПС ограничивало их полетную массу 180 кг. Полетная масса ПГС с контейнером А-21 с одной ПС G-14 составляет 226 кг, с двумя – 453 (именно такие ПГС сбрасывались транспортным самолетом ВВС Сингапура).

Точно подсчитать массу сброшенных грузов не представляется возможным, т.к. нет единого центра, куда бы стекалась вся информация. Каждая страна-участник ведет свой учет. Известно, что в одном групповом вылете самолетами военно-транспортной авиации ВВС Египта и ОАЭ (как правило, это два С-17 от ОАЭ и один С-130Н или два С-295 от Египта) сбрасывается до 82 т грузов. А всего эти страны в ходе совместно проводимой операции “Birds of Goodness” («Птицы добра») за период с 29 февраля по 12 апреля 2024 года осуществили 32 десантирование и сбросили 2025 т грузов.

Самолет А-400М из состава 15 втаэ ВВС Бельгии в течение двух недель совершил 9 вылетов на десантирование, в ходе которых сбросил 216 ПГС типа CDS полетной массой 183, 7 т (собственная масса груза – 164,3 т). В ходе одного из вылетов он сбросил 24,6 т грузов, что несколько больше расчетной (24 т) загрузки самолета.

Французские военно-транспортные самолеты А-400М и С-130J осуществили, начиная с января 2024 г. 26 десантирований и сбросили св. 110 т грузов.

Самолетом А-400М ВВС Великобритании за период с 25 марта по 10 апреля 2024 года десантировано 64 т грузов в ходе семи вылетов. Военно-транспортной авиацией США за период с 02 марта по 11 апреля 2024 года выполнено 29 десантирований грузов, в ходе которых сброшено 855 т, включая около 800 тыс. продпайков, детское питание, бутилированную воду и др. продукты, а также предметы гигиены и одежду.

Самый массовый вылет на десантирование был проведен 09 апреля, когда 14 транспортных самолетов из девяти стран провели десантирование в различных районах сектора Газа по случаю окончания празднования Рамадана. В этот день самолет британских ВВС сбросил 12 ПГС общей массой 10 т.

Особенности десантирования грузов

Основной метод сбрасывания грузов – гравитационный.

Десантирование грузов над побережьем Средиземного моря

Особенностью гуманитарного десантирования грузов является отсутствие наземных сил и средств обеспечения, которые могли бы обозначать площадки приземления и сообщать на подлетающие самолеты метеообстановку. Экипажам самолетов приходилось полагаться на предварительную информацию о погоде, полученную в ходе подготовки к вылету, а также на данные от бортовых РЛС самолетов. Это приводило к тому, что часть ПГС попадала в воду, поскольку основные площадки приземления находились на побережье Средиземного моря. Например, в ходе одного из десантирования, проводившегося авиацией США 4 апреля с.г., из 80 сброшенных ПГС 26 приводнились в море. А несколькими днями ранее, почти все, около 60 сброшенных ПГС, приводнились в море. И это далеко не единичные случаи.

Нередко ПГС приземлялись среди густонаселенных кварталов, повреждая здания и машины. Несколько приземлявшихся ПГС разрушили антенные устройства солнечных батарей на крыше одного из госпиталей. Социальные сети пестрят такими съемками.

Приземление на густонаселенный район сектора Газа

Подбор грузов осуществлялся стихийно. Иногда грузы падали на толпы людей, бежавших к месту их приземления. Это приводило к жертвам. Например, 08 марта 2024 года по сообщениям некоторых зарубежных наблюдателей, в ходе десантирования погибли пятеро гражданских лиц, в том числе один ребенок. Гражданские оказались в центре площадки приземления и погибли в результате падения на них снижающихся грузов. Официальные представители Центрального командования ВС США выразили свое соболезнование родственникам погибших, но заявили, что ВС США к этому происшествия отношения не имеют. Предположительно они попали под приземлявшиеся с большой скоростью ПГС типа LCADS-HV, которые сбросили с военно-транспортных самолетов ОАЭ.

26 марта 2024 года при попытке подобрать попавшие в воду ПГС погибло 18 палестинцев, в т.ч. 13 утонуло, а остальные – от приземлявшихся грузов. Отмечались случаи, когда ПГС приземлялись в местах ведения боевых действий, и пытавшихся подобрать грузы обстреливали со стороны израильской армии.

Разрушения в результате приземления грузов

Основной недостаток этого способа доставки гуманитарных грузов – его бόльшая стоимость, по сравнению с доставкой наземным транспортом или по морю. Например, по расчетам иностранных специалистов стоимость доставки 1 кг груза в сектор Газа наземным транспортом в 8-10 раз дешевле по сравнению с парашютным десантированием.

Продолжение следует…

По материалам ресурсов: aerotexsys.com, bhfwkj.com, sofrep.com, armyrecognition.com, voenoedelo.com, centcom.mil, afcentcom.mil