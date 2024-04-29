В Городце спустили на воду первое судно для подготовки корабельных вертолетчиков ВМФ

Изображение морского специального судна проекта 14400 для подготовки экипажей корабельных вертолётов к полётам в корабельных условиях, начатого строительством на ОАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (Городец, Нижегородская область).

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Головное специальное судно проекта 14400 "Николай Камов", строящееся для подготовки корабельных вертолетчиков Военно-морского флота (ВМФ), спущено на воду на судостроительном заводе Судоремонтно-судостроительной корпорации в городе Городец Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Нижегородской области на судостроительном заводе Судоремонтно-судостроительной корпорации прошла церемония спуска на воду первого и единственного морского специального судна проекта 14400 "Николай Камов", строящегося в интересах Военно-морского флота России", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что после завершения строительства и комплекса испытаний судно передадут Центру подготовки и переучиванию летного состава морской авиации ВМФ в Ейске. Судно "Николай Камов" планируется использовать для практических тренировок экипажей корабельных вертолетов. С помощью специальных устройств на нем могут быть сымитированы различные условия для обучения вертолетчиков посадкам на палубу.

В Минобороны уточнили, что в церемонии участвовали генеральный директор Судоремонтно-судостроительной корпорации Дмитрий Савин, начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов и начальник морской авиации ВМФ полковник Андрей Пахомов, заместитель гендиректора по специальным проектам Крыловского государственного научного центра Дмитрий Новиков и главный конструктор ЦКБ "Балтсудопроект" Андрей Обухов.

Морское специальное судно "Николай Камов" является головным судном проекта 14400, имеет полное водоизмещение менее 900 тонн при длине - около 70 м, ширине - более 12 и осадке - более двух метров. Скорость полного хода судна - 12 узлов, дальность плавания - 500 миль при автономности двое суток. Судно названо в честь авиаконструктора Николая Ильича Камова, который создавал морскую авиатехнику, в том числе вертолеты соосной схемы с двумя несущими винтами. Вертолеты конструкторского бюро Николая Камова широко применяются в ВМФ России, в поисково-спасательном, десантно-штурмовом и противолодочном оснащении.