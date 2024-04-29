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ТАСС

Источник: катера "Шмель" и "Кальмар" с защитой от БПЛА будут основой Днепровской флотилии

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Артиллерийские катера проекта 1204 "Шмель"
Артиллерийские катера проекта 1204 "Шмель".
Источник изображения: www.mil.ru

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Основу боевого корабельного состава возрождаемой в составе ВМФ России Днепровской флотилии составят катера проектов 1204 и 1206, их оснастят защитой от беспилотников. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к силовым структурам Крыма.

"Планируется, что Днепровская флотилия для начала получит бронекатера проекта 1204 шифр "Шмель" и быстроходные десантные катера 1206 шифр "Кальмар" из состава Каспийской флотилии. Все они будут оборудоваться "зонтиками" от беспилотников", - сказал один из собеседников агентства. Он подчеркнул, что оба проекта предназначены для действий на мелководье с возможностью самостоятельного схода с мели в случае посадки на нее.

Другой источник отметил, что процесс формирования Днепровской флотилии "активно запущен с начала года".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

О перспективах Днепровской флотилии

22 марта бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко сообщал ТАСС, что в составе бригады речных катеров Днепровской военной флотилии, о формировании которой объявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, могут быть переданы артиллерийские катера из состава Каспийской флотилии. По его словам, в целом в состав новой флотилии должны войти бригада малых ракетных кораблей, способных действовать на мелководье, артиллерийские и ракетные катера, речные тральщики, "обязательно - подразделения морской пехоты, береговые ракетные и артиллерийские части".

Кравченко отмечал, что главной задачей флотилии будет "обеспечение форсирования Днепра во взаимодействии с силами Сухопутных войск и Черноморского флота с конечной целью освобождения исконно русских городов Херсон, Николаев, Очаков, Одесса".

Другой задачей флотилии будет предотвращение форсирования Днепра противником в его нижнем течении.

Как уточнял ранее ТАСС бывший заместитель начальника Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Владимир Пепеляев, работа по формированию Днепровской речной флотилии в самом начале. Он считает, что при этой работе надо учитывать особенности боевых действий на реках - то есть катера должны иметь свои особенности корпуса, возможности реверсного движения.

По его словам, предстоит большая работа "по созданию инфраструктуры флотилии и системы управления". 20 марта на заседании коллегии Минобороны РФ Шойгу заявил, что в ВС РФ сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров в составе флотилии. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
КФ
ЧФ
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