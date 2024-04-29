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Украина получила американские оперативно-тактические ракеты ATACMS повышенной дальности

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Американская газета "The New York Times" в материале Eric Schmitt "U.S. Secretly Shipped New Long-Range Missiles to Ukraine" ("США тайно поставили Украине новые ракеты большой дальности") сообщила, что Украина в условиях секретности уже получила американские оперативно-тактические ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System) повышенной дальности (более 300 км), то есть в исполнениях М39А1, или М48, или М57. По словам высокопоставленного официального представителя США, в середине февраля 2024 года президент США Джо Байден тайно одобрил решение отправить на Украину более 100 ракет большей дальности ATACMS, а также еще большее количество ракет варианта ATACMS меньшей дальности (до 165 км) с кассетными боевыми частями (то есть старого варианта М39 Block I). Ракеты ATACMS были негласно включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 млн долл, который президент США утвердил 12 марта.

Стрельба оперативно-тактической ракетой Lockheed Martin M57 (MGM-168A) ATACMS из боевой машины М142 ракетного комплекса HIMARS армии США на полигоне Уайт-Сэндс, 10.07.2015 (с) армия США

В статье говорится, что ключевые члены Конгресса США были тогда уведомлены админисрацией о том, что секретная поставка ракет ATACMS была включена в этот пакет военной помощи Украине, но представители администрации Байдена не делали публичных упоминаний о том, что любой тип АTACMS передан Украине.

Согласно цитируемым в публикации американским официальным источникам, впервые ракеты ATACMS повышенной дальности были использованы вооруженными силами Украины при ударе по аэродрому Джанкой в Крыму в ночь на 17 апреля 2024 года, а затем в ударе по российским войскам в Бердянске в ночь на 23 апреля.

Также ракеты ATACMS повышенной дальности включены в планируемые поставки вооружения Украине в рамках принятого на днях Конгрессом закона о финансировании помощи Украине в объеме 61 млрд долл.

Со стороны bmpd укажем, что, как ранее сообщалось, в сентябре 2023 года США уже передавали Украине в условиях секретности небольшое количество (оценочно до 20) ракет ATACMS M39 Block I меньшей дальности (до 165 км) с кассетными боевыми частями, которые были использованы ВСУ для нанесения ударов по аэродромам российской армейской авиации в Луганске и Бердянске 17 октября 2023 года.

Среди обозревателей также распространено мнение, что еще ранее тайно поставленное небольшое количество ракет ATACMS, причем в исполнении большой дальности и с моноблочными боевыми частями (то есть М48 или М57), было использовано ВСУ в ударе по аэродрому авиации Черноморского флота Саки 9 августа 2022 года.

Напомним, что оперативно-тактические ракеты ATACMS производились корпорацией Lockheed Martin (а изначально и до 1996 года - Ling-Temco-Vought) в следующих исполнениях:

М39 Block I (MGM-140A) - вариант с инерциальной системой наведения и официальной дальностью стрельбы 100 сухопутных миль (165 км), серийно производился с 1988 по 1997 годы. При массе 1667 кг ракета имеет кассетную боевую часть весом 591 кг с 950 кумулятивно осколочными боеприпасами М74 АРАМ (весом по 0,59 кг).

М39А1 Block IА (MGM-140В) - вариант с инерциально-спутниковой системой наведения и официальной дальностью стрельбы 190 сухопутных миль (305 км), серийно производился с 1997 по 2003 годы. При массе 1318 кг ракета имеет кассетную боевую часть весом 174 кг с 300 кумулятивно осколочными боеприпасами М74 АРАМ (весом по 0,59 кг).

М48 (MGM-140E, ATACMS QRU) - вариант с инерциально-спутниковой системой наведения и официальной дальностью стрельбы 190 сухопутных миль (305 км), серийно производился с 2001 по 2004 годы. Ракета имеет моноблочную осколочно-фугасную боевую часть WDU-18/B (WAU-23/B) весом 214 кг (от противокорабельной ракеты Harpoon).

М57 Block IVA Unitary (MGM-168A) - улучшенный вариант с инерциально-спутниковой системой наведения и официальной дальностью стрельбы 190 сухопутных миль (305 км), серийно производился для армии США с 2004 по 2013 годы, после этого производство ведется на экспорт. Ракета также имеет моноблочную осколочно-фугасную боевую часть WDU-18/B весом 214 кг, но оснащена многорежимным взрывателем.

М57Е1 (ATACMS MOD) - реализуемый с 2017 года вариант переделки ракет М39 и М39А1 в аналог ракет М57, с инерциально-спутниковой системой наведения, официальной дальностью стрельбы 190 сухопутных миль (305 км) и моноблочной осколочно-фугасной боевой частью WDU-18/B весом 214 кг.

Следует отметить, что хотя официальная дальность стрельбы ракет ATACMS в вариантах М39А1, М48 и М57 декларируется 190 сухопутных миль (305 км) , однако существует распространенное мнение, что фактическая максимальная дальность стрельбы этих вариантов ракет может достигать 400-450 км.

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США
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Harpoon ПКР
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