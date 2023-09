Соединенные Штаты предоставят Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS

Как сообщила американская телекомпания NBC, президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время переговоров в Вашингтоне, что Соединенные Штаты предоставят Украине небольшое количество оперативно-тактических ракет ATACMS для помощи в войне с Россией. Об этом сообщили NBC 22 сентября 2023 года на условиях анонимности три американских официальных лица и представитель Конгресса США, знакомые с ходом переговоров. При этом они не сообщили, когда будут поставлены Украине эти ракеты и когда будет сделано публичное объявление об этом.

Запуск американской оперативно-тактической ракеты Lockheed Martin ATACMS из боевой машины реактивной системы залпового огня М270 MLRS армии США (c) армия США

В течение нескольких месяцев Украина просила США предоставить ей ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System), которые дадут Киеву возможность поражать цели на расстоянии до 180 миль (300 км), поражая линии снабжения, железные дороги и командные пункты за русской линией фронта.

Представители министерства обороны США заявляли, что у США нет больших запасов избыточных ракет ATACMS, чтобы предоставить Украине. Кроме того, некоторые в Вашингтоне сопротивляются поставкам этих ракет, известных в просторечии как "attack 'ems", из опасения, что это может спровоцировать войну с Россией.

Представитель Конгресса США заявил, что все еще ведутся дебаты о том, какой вариант ракеты будет передан и сколько ракет будет поставлено на Украину.

В свою очередь, газета "The Washington Post" в посвященном той же теме материале Karen DeYoung, John Hudson "U.S. will send Ukraine long-range missiles, after delay" ("США после оттягиваний поставят Украине ракеты большой дальности") сообщает, что после почти года отказов Киеву в его просьбах, администрация Байдена намерена предоставить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS в варианте с кассетной боевой частью, которая позволит наносить удары в глубину территории, контролируемой Россией.

По словам нескольких человек, знакомых с ходом обсуждений, администрация Байдена близка к объявлению о том, что она предоставит Украине вариант оперативно-тактической ракеты ATACMS, оснащенный кассетными боевыми частями, а не моноблочной боевой частью.

Межведомственные дискуссии о том, одобрить ли поставку этого оружия Украине, в последние дни перешли от комитета заместителей глав ведомств национальной безопасности, к комитету непосредственно руководителей этих ведомств, сообщили источники, выступавшие при условии сохранения анонимности по этому деликатному вопросу. Кульминацией процесса является принятие решения президентом Байденом.

Ракета ATACMS с кассетной боевой частью с дальностью действия до 190 миль, в зависимости от выбранной версии, может позволить Украине наносить удары по командным пунктам, складам боеприпасов и логистическим маршрутам далеко за линией фронта и оборонительными линиями России. Украина при поддержке ряда американских законодателей с прошлого года просит о поставке ей ракет ATACMS (Army Tactical Missile System).

Летом Байден перешел от твердого и давнего "нет" к заявлениям, что вопрос "находится на столе". Хотя администрация отказалась от первоначальных опасений, что Киев будет использовать оружие большой дальности для нанесения ударов по территории России, Пентагон по-прежнему обеспокоен тем, что передача из относительно небольших военных запасов ракет ATACMS в масштабах, способных изменить ситуацию на поле боя на Украине, подорвет боеготовность вооруженных сил США в других потенциальных конфликтах.

Украина запросила сотни ракет.

Но варианты ATACMS с кассетными боевыми частями более многочисленны, чем версии с моноблочной ("унитарной") боевой частью, и они больше не считаются приоритетным оружием для США. По данным публикации министерства обороны США за 2018 финансовый год, из предполагаемого первоначального выпуска ракет с кассетными боевыми частями в 2500 единиц, некоторые из которых были произведены еще в начале 1990-х годов, неизвестное количество было позже переоснащено моноблочными боевыми частями. Но большое количество кассетных вариантов ракет остаются на складах. О рассмотрении возможности передачи Украине ATACMS с кассетными боевыми частями впервые сообщило агентство Reuters.

Байден проинформировал прибывшего президента Украины Владимира Зеленского о планах передачи ракет ATACMS во время их встречи в Белом доме днем 21 сентября 2023 года. Ранее в тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что Байден "постоянно обсуждал" с американскими военными США, союзниками и с Украиной "что необходимо на поле боя на любом этапе войны, а также что Соединенные Штаты могут предоставить, одновременно гарантируя, что мы сможем обеспечить наши собственные потребности в сдерживании и обороне".

Пентагон отказался предоставить данные о количестве ракет ATACMS с моноблочными боевыми частями в арсенале США. Начиная с конца этого года ракеты ATACMS будут постепенно заменены новой системой большой дальности [PrSM]. Lockheed Martin имеет контракты на производство 500 ATACMS в год, предназначенных для продажи за рубеж.

Одновременно со встречей с Зеленским администрация США объявила 21 сентября о выделении Украине дополнительного оружия на сумму 325 млн. долл из запасов министерства обороны США, включая "дополнительные боеприпасы для средств ПВО, которые помогут укрепить противовоздушную оборону Украины против воздушных нападений со стороны России сейчас и предстоящей зимой, когда Россия, скорее всего, возобновит атаки на критически важную инфраструктуру Украины", - заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Пакет военной помощи "также включает артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы, которые еще больше повысят способность Украины продолжать контрнаступление против русских сил", говорится в заявлении. Первоначальные планы по включению ATACMS в кассетном снаряжении в этот список были изменены несколько дней назад, отчасти для того, чтобы позволить Байдену предварительно переговорить по этому поводу с Зеленским.

В июле администрация США заявила, что начнет поставку 155-мм кассетных артиллерийских боеприпасов для пополнения запасов Украины до тех пор, пока не удастся пополнить ее сокращающиеся запасы некассетных артиллерийских снарядов.

Это заявление вызвало немедленную критику со стороны правозащитных групп и некоторых правительств. Кассетные боеприпасы, запрещенные более чем в 120 странах, взрываются в воздухе над целью, выбрасывая до сотен мелких бомб на обширной территории. Критики этого оружия отмечают, что некоторые суббоеприпасы не разрываются, что подвергает риску мирное население зачастую еще спустя годы после окончания конфликта.

В Пентагоне тогда заявили, что у кассетных артиллерийских снарядов, отправленных на Украину, показатель "несрабатывания" или отказов не превышает 2,35%, по сравнению с 6% или выше в предыдущих испытаниях. С тех пор как этим летом украинские вооруженные силы начали применять эти кассетные артиллерийские снаряды, официальные лица США приветствовали это решение как успех, заявив, что данные боеприпасы стали эффективным инструментом в крупном украинском контрнаступлении по вытеснению русских войск.

Первоначальное решение министерства обороны США о переоборудовании части кассетных ATACMS в ракеты с моноблочной боевой частью было направлено на удовлетворение установленного в 2008 году требования о достижении показателя несрабатывания размером 1% к 2019 году. При администрации Трампа эта политика была сохранена только для боеприпасов нового производства, но данная планка была устранена для обновления наличных боеприпасов или для снятых с вооружения.

Согласно публикации армии США 2022 года, различные варианты кассетных боевых частей ATACMS содержат от 300 до 950 отдельных суббоеприпасов. Остается неясным, подвергались ли стареющие кассетные варианты этих ракет, остающиеся на складах США, таким же новым испытаниям на уровень неразрывов, как и 155-мм артиллерийские снаряды.

Весной Великобритания и Франция предоставили Украине крылатые ракеты с дальностью около 140 миль - почти в три раза больше, чем ранее было доступно Украине, но примерно на 50 миль меньше дальности дальности действия ATACMS.

Колин Каль, который до начала июля занимал должность заместителя министра обороны США по политическим вопросам, позднее в том же месяце заявил на форуме аналитических центров, что поставки Украине кассетных артиллерийских снарядов уменьшили ее потребность в ATACMS. Самая большая проблема Украины, по его словам, "не в сотне километров, а в километре перед ними с минными полями", которые русские заложили вместе с рядами траншей и танковых ловушек в оборонительных порядках вдоль 600-мильной линии фронта.

Минные поля оказались серьезным препятствием для продвижения Украины, особенно на юго-востоке, где киевские силы надеялись прорвать русскую оборону и перерезать линии снабжения.

На фоне медленного продвижения украинского контрнаступления британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP позволили Украине атаковать цели, которых она не смогла достичь на земле. Официальные лица США заявили, что возможности вооружения дальнего действия не являются "серебряной пулей" для решения проблем Украины, даже несмотря на то, что они признают их полезность.

Однако высокопоставленный французский официальный представитель заявил на этой неделе, что у его страны больше нет ракет SCALP, которые можно было бы отправить Украине без снижения собственной военной готовности, и неясно, сколько еще ракет Storm Shadow Великобритания планирует предоставить Украине.

Комментарий bmpd. Таким образом, видимо, сейчас речь идет о передаче Украине ракет MGM-140B (М39А1) ATACMS Block IA, имеющих инерциально-спутниковую систему наведения, официально заявленную дальность до 300 км (возможно, фактически больше) и боевую часть, несущую 275 или 300 осколочных суббоеприпасов М74 АРАМ (вес 0,59 кг, диаметр 60 мм). Ракеты этой модификации изготавливались для армии США с 1997 по 2003 годы, предполагается, что их сейчас на складах остается около 500 единиц из 610 поставленных.