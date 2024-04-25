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«Калашников» представил мини-дрон «Каракурт»

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

«Калашников» представил Минобороны разведывательный мини-дрон «Каракурт»

Концерн «Калашников» представил новые беспилотники «Каракурт» и «Скат 350М» специалистам Минобороны России в ходе тематического показа на одной из площадок ведомства. Об этом говорится на сайте концерна.

Отмечается, что мини-беспилотник «Каракурт» отличается маневренностью и возможностью запуска в ограниченном пространстве из компактного транспортно-пускового контейнера. Дрон предназначен для ведения воздушной разведки в реальном времени.

«Скат 350М», который хорошо проявил себя в ходе спецоперации, позволяет вести круглосуточную воздушную разведку в оптическом и инфракрасном диапазонах.

Также концерн представил систему подъема аппаратуры «Квазимачта», обеспечивающую высокоскоростной обмен данными с наземной станцией информации по кабелю. Платформа, которая может находиться в воздухе 24 часа, способна работать в режиме радиомолчания. Отмечается, что наземная станция и оператор могут работать на расстоянии до 500 метров от точки зависания дрона.

Ранее в апреле «Калашников» представил гексакоптер «Колизей-РУ» на тематической выставке «День инноваций ВДВ» в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии Маргелова. Аппарат предназначен для разведки и доставки грузов.

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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
22800 МРК
БПЛА
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