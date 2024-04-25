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Полковник рассказал о способностях российских «Орков» на поле боя

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Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters.

Полковник Матвийчук: российские системы типа «Орк» работают на всех частотах

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал о способностях российских систем постановки помех типа «Орк», которые начали применяться на поле боя в зоне специальной военной операции (СВО). Матвийчук рассказал «Ленте.ру», что «Орки» работают на всех возможных частотах, используемых дронами противника.

Ранее генконструктор Научно-производственного предприятия (НПП) «Герань» Олег Жуков сообщил, что в зоне СВО заработали российские системы постановки помех семейства «Орк»: «Орк-2» и «Орк-3». Жуков также рассказал, что дальность применения «Орков» варьируется от 50 до 400 метров. «Оба комплекса уже применяются в зоне спецоперации. В числе районов применения Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожье», — сказал он.

«Беспилотники, которые работают у украинцев, приблизительно одного варианта — я имею в виду взлет, посадку, нанесение ударов. Тем не менее они работают на разных частотах. Чтобы нанести поражение, нужно создать определенные способы подавления. Вот эти "Орки" существуют в двух вариантах: "Орк-2" и "Орк-3"», — рассказал эксперт.

«Орк-2» используется для основных диапазонов, частоты подбираются исходя из данных радиоэлектронной разведки. «Орк-3» — это переносной карманный вариант: наши военные включают эти устройства, чтобы подавлять беспилотники. Радиоразведчики же, перед тем как военные уходят на задание, сканируют небо, и вот эти «Орки» настраиваются на определенные частоты

Анатолий Матвийчук

полковник в отставке, военный эксперт

22 апреля сообщалось, что в России создали систему безопасности «Пятница», которая предназначена для защиты важных масштабных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов. Разработчик цифровой системы уточнил, что ее намерены представить на форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке. Он назвал «Пятницу» программной мерой, которая представляет собой единый центр.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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