На полях сражений всё чаще применяют искусственный интеллект, который определяет цели без участия человека

Источник изображения: topwar.ru

Буквально за последние несколько месяцев картина, которую можно увидеть на современном поле боя, изменилась до неузнаваемости. Сюжеты, которые раньше снимались только в фантастических боевиках, уже стали реальностью. На данный момент начали применяться роботизированные системы, которые самостоятельно могут определять цели для атаки и уничтожения.

Системы искусственного интеллекта определяют, какие отдельные люди должны быть ликвидированы, и даже, сколько мирных жителей должно погибнуть вместе с ними - в качестве сопутствующих потерь.

Украинский фронт уже насыщен тысячами дронов, в том числе новыми квадрокоптерами Saker Scout, которые «могут самостоятельно находить, идентифицировать и атаковать различные военные объекты. Они разработаны для ведения боевых действий без контроля со стороны человека и, как утверждается, устойчивые к РЭБ.

В свою очередь, Израиль развязал ещё один способ так называемой алгоритмической войны. Система под названием Lavender собирает все типы данных, от использования мобильного телефона до членства в группах WhatsApp, чтобы установить рейтинг от 1 до 100 вероятного членства в ХАМАС. За людьми с самым высоким рейтингом следит специальная система, которая посылает сигнал, когда они возвращаются в свои дома, где их могут разбомбить. То есть, всё отдаётся на откуп машинным алгоритмом. Никакой проверки того, реально ли человек входил в боевое крыло ХАМАС, или это всё набор данных, так интерпретированных ИИ, не проводится.

На данный момент армии всех крупных стран работают над созданием своих эквивалентов «бойцов и машин» с искусственным интеллектом. При этом, в исследованиях безопасности ведутся споры о том, являются ли такие технологии эволюционными или революционными.

Сфера применения ИИ в военной сфере быстро расширяется: от роёв дронов до информационной войны и не только, и каждый новый тип вызывает новые вопросы. Дилеммы возникают даже тогда, когда ИИ просто предоставляет варианты командиру-человеку. Ведь выбрал варианты для ведения боевых действий именно искусственный интеллект, предоставляя возможность человеку делать выбор из уже выбранного машинным способом.

Проблемы использования ИИ в войне выходят за рамки технических. Смогут ли стратегии, основанные на искусственном интеллекте, достичь желаемых результатов? Или же нам суждено воплотить в жизнь мораль каждой научно-фантастической истории, в которой слуга-машина в конечном итоге вредит своему хозяину-человеку? Эти вопросы пока остаются открытыми..