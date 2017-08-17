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Время терминатора

18.08.2017 Известия.ru 86 0
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Боевой робот "Уран-9"
Боевой робот "Уран-9"
Источник: Рособоронэкспорт

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин — о том, что время наземных роботов-терминаторов еще не настало

Разработчики из разных стран не устают совершенствовать конструкцию наземных боевых роботов-терминаторов. Российские производители вооружений тоже имеют беспилотные проекты. Инженеры готовы обеспечить роботу любой функционал: разведка и наблюдение, патрулирование и огневая поддержка, охрана объектов и проделывание проходов в заграждениях, подвоз боеприпасов и эвакуация раненых, установка минных полей и разминирование, постановка дымовых завес и даже мобильное обеспечение аудиопропаганды.


Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны, научно-технический центр «Импульс-2» (Севастополь) и всероссийский НИИ «Сигнал» (Ковров) разработали на базе БМП-3 комплекс «Вихрь», способный нести 30-миллиметровую автоматическую пушку, спаренный с ней пулемет калибра 7,62 мм и две пусковые установки противотанковых ракет «Корнет-М» и даже ПЗРК «Игла» и «Верба».


«Калашников» создает сразу несколько боевых роботов. Завод им. В.А. Дегтярева и Фонд перспективных исследований создали многофункциональный комплекс «Нерехта», вооруженный в разных вариациях гранатометом, 14,5-миллиметровым пулеметом типа КПВТ или двумя спаренными пулеметами калибра 12,7 мм.


Разработаны и другие роботы-терминаторы: универсальный самоходный роботизированный комплекс «Платформа-М», биоморфный звероподобный робототехнический комплекс «Хищник», а также многофункциональный биоморфный робототехнический комплекс «Рысь».


Но самый известный российский наземный робот — «Уран-9» — боевой многофункциональный робототехнический комплекс. Состав вооружения боевого модуля включает 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А72 и спаренный с ней пулемет калибра 7,62 мм с возможностью оснащения противотанковыми управляемыми ракетами «Атака».


Теперь перед российскими военными стоит задача понять, насколько могут быть востребованы боевые роботы и так ли велика сфера их применения, как говорят производители. Со схожей проблемой столкнулись и иностранные военные.


Боевая версия изделий Talon под названием SWORDS (Special Weapons Observation Reconnaissance Detection System) с винтовкой М16 была опробована США еще в декабре 2003 года в Кувейте, а позже с пулеметом M249 применялась в Ираке в 2007 году. Вопреки ожиданиям система оказалась малоэффективной в городских боях. В течение нескольких лет военные использовали их как стационарные пулеметные точки, а впоследствии отказались от закупок и финансирования программы.


В США боевые беспилотные наземные машины (Unmanned Ground Vehicles - UGV) производят более двадцати компаний, включая гигантов — Lockheed Martin, Northrop Grumman, BAE Systems и General Dynamics. Однако терминаторы остаются невостребованными, и наземные дроны используются для решения сугубо вспомогательных задач: разминирования, транспортировки грузов, или максимум для патрулирования местности.


Израильский разработчик — компания G-NIUS Autonomous Unmanned Ground Vehicles — продолжает совершенствовать наземного колесного робота Border Patroller (Пограничный патрульный). При этом предыдущая разработка компании — автономный броневик Guardium — не находит широкого применения в армии, его закупки остановлены.


На Украине последнюю стадию разработки проходит боевой робот «Фантом». Железный монстр массой 1000 кг несет на телескопическом модуле четыре противотанковых ракеты «Барьер» с лазерным наведением. Телескопическая башня позволяет вести огонь со скрытых позиций. Робота можно вооружить и гиростабилизированным 12,7-миллиметровым пулеметом.


В перспективе робот сможет обойтись без оператора — автономно распознавать и уничтожать цели. Программное обеспечение для этого украинским разработчикам помогает создать неназванная австралийская компания.


Заказы на украинского терминатора пока сделали национальные силы специальных операций и Национальный совет по безопасности и обороне. Но компания «СпецТехноЭкспорт» демонстрирует новое изделие и потенциальным иностранным заказчикам.


Казалось бы, преимущества боевого робота перед человеком очевидны: ему не нужны еда, сон и отдых, он не подвержен панике и готов работать в любых условиях. Но есть и ряд недостатков. Главный — потребность в дистанционном управлении, а любую радиосвязь сегодня относительно просто подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Значит, робот должен быть автономным, чтобы самостоятельно решать боевые задачи. Однако ни один командир не согласится передать право на принятие решений в боевой обстановке железному ящику. Поэтому военные предпочитают не спешить с закупками терминаторов и накапливать технологический потенциал. Они ждут появления новых технических решений в области связи и искусственного интеллекта. К тому же в США опасаются так называемых sputnik moments, когда Россия или Китай внезапно уйдут в технологический отрыв.


Вадим Козюлин — эксперт ПИР-Центра, профессор Академии военных наук
17.08.2017
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Австpалия
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Россия
США
Украина
Продукция
2А72
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Атака
БМП-3
Вихрь
Игла ЗРК
КПВТ
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