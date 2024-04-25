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Перуанский флот заказал южнокорейские боевые корабли

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16 апреля 2024 года в столице Перу Лиме состоялось подписание контракта между судостроительно-судоремонтной компанией Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA Peru) военно-морских сил Перу и южнокорейской судостроительной корпорацией HD Hyundai Heavy Industries (HHI) на строительство для перуанского флота по проектам и при содействии HHI четырех боевых кораблей - фрегата проекта HDF-3400, большого патрульного корабля проекта HDP-2200 и двух малых десантных кораблей проекта HDL-1400. При подписании контракта стоимостью 463 млн долл (460,6 млрд вон) присутствовала президент Перу Дина Болуарте и члены правительства Перу.

Проектные изображения трех типов заказанных для ВМС Перу кораблей, которые будут строиться судостроительно-судоремонтной компанией Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA Peru) по контракту с южнокорейской судостроительной корпорацией HD Hyundai Heavy Industries (HHI) - слева направо: фрегат проекта HDF-3400, большой патрульный корабль проекта HDP-2200, малый десантный корабль проекта HDL-1400 (с) HD HHI

О выборе южнокорейской корпорации HHI в международном тендере по программе обновления перуанского надводного флота министерство обороны Перу было объявлено 27 марта 2024 года. Предполагается, что все четыре законтрактованных корабля будут строиться SIMA на ее головной верфи в Кальяо и должны быть сданы ВМС Перу к 2030 году, а общая стоимость их постройки и вооружения составит около 1 млрд долл.

В целом в перспективе ВМС Перу планируют построить в течении 15 лет в общей сложности шесть фрегатов проекта HDF-3400, четыре или пять патрульных кораблей проекта HDP-2200 и четыре малых десантных корабля проекта HDL-1400. Новые фрегаты и патрульные корабли должны составить обновленное ядро перуанского флота, заменив выступающие сейчас в этом качестве фрегаты итальянского типа Lupo.

Фрегат проекта HDF-3400 является вариантом серии типовых экспортных проектов фрегатов HHI и должен иметь нормальное водоизмещение 3400 тонн, длину 127 м, ширину 14,9 м, осадку 4 м, скорость полного хода 26,5 узлов и дальность плавания экономическим ходом 6000 миль. Вооружение будет представлено, видимо, системами южнокорейского производства, включая противокорабельный и зенитный ракетный комплексы и 76-мм универсальную артиллерийскую установку.

Патрульный корабль проекта HDP-2200 уже заказан HHI в количестве шести единиц Филиппинами по соглашению 2022 года. Корабль в исполнении для перуанского флота должен должен иметь нормальное водоизмещение 2450 тонн, длину 94,4 м, ширину 14,3 м, осадку 3,7 м, скорость полного хода 22 узла, дальность плавания экономическим ходом 6000 миль, автономность 30 суток. Вооружение в варианте для ВМС Перу будет представлено 30-мм артиллерийской установкой и двумя 12,7-мм пулеметами. Боевые модули с малокалиберным вооружением для фрегата и патрульного корабля поставит испанская компания Escribano Mechanical and Engineering. И фрегат, и патрульный корабль должны нести вертолет тяжелого класса (до 14 тонн) в ангаре.

Малый десантный корабль проекта HDL-1400 должен иметь полное водоизмещение в грузу 1400 тонн, длину 58 м, ширину 13,2 м, скорость полного хода 10 узлов и дальность плавания экономическим ходом 1500 миль. Корабль должен перевозить до семи бронированных машин или не менее 20 контейнеров TEU.

SIMA Peru уже имеет обширный опыт взаимодействия с южнокорейскими судостроительными компаниями, построив в последние годы для ВМС Перу два небольших десантных вертолетных корабля-дока Pisco и Paita (второй корабль находится в достройке) по проекту и при содействии южнокорейской корпорации Dae Sun Shipbuilding & Engineering, а для береговой охраны Перу - шесть малых 500-тонных патрульных кораблей типа PGCP-50 по проекту и при cодействии южнокорейской корпорации STX Offshore & Shipbuilding (ныне K Shipbuilding). ВМС Перу имеют также два полученных из состава ВМС Южной Кореи корвета типа Pohang.

Проектные изображения трех типов заказанных для ВМС Перу кораблей, которые будут строиться судостроительно-судоремонтной компанией Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA Peru) по контракту с южнокорейской судостроительной корпорацией HD Hyundai Heavy Industries (HHI): фрегат проекта HDF-3400, большой патрульный корабль проекта HDP-2200, малый десантный корабль проекта HDL-1400 (с) HD HHI

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Страны
Перу
Филиппины
Южная Корея
Компании
HHI
Hyundai
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