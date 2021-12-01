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Южная Корея передала Перу еще один корвет

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26 ноября 2021 года в южнокорейской военно-морской базе Джинхэ-гу (Чханвон) состоялась церемония передачи военно-морским силам Перу выведенного из состава ВМС Южной Кореи корвета PCC 767 Suncheon типа Pohang. Корабль получил новое перуанское название CС 28 Guise, став пятым кораблем в перуанском флоте с названием в честь первого командующего ВМС Перу (1821 год) контр-адмирала Мартина Хорхе Гуиза. Сообщается, что корабль в тот же день 26 ноября вышел с перуанским экипажем в Перу и после посещения ряда тихоокеанских портов должен прибыть в Кальяо 4 января 2022 года.

Вошедший в состав ВМС Перу как CС 28 Guise бывший южнокорейский корвет PCC 767 Suncheon типа Pohang в Йокосуке (Япония) во время перехода в Перу, 29.11.2021 (с) twitter.com/USNS_BigR / Big R @USNS_BigR

Корабль передан Перу безвозмездно в порядке военной помощи. Перед передачей Перу с корабля были сняты противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, а также южнокорейские комплексы РЭБ и противоторпедной защиты. Ранее в 2015 году Перу уже был передан Южной Кореей корвет этого типа PCC 758 Gyeongju, который входит в состав перуанского флота как СС 27 Ferre.

Корвет PCC 767 Suncheon был построен на верфи корпорации Hanjin Heavy Industry Co. Ltd. в Пусане и введен в состав ВМС Южной Кореи в сентябре 1988 года, и исключен из состава флота 24 декабря 2019 года. Как и PCC 758 Gyeongju, он является одним из 24 корветов типа Pohang стандартным водоизмещением около 1260 тонн, построенных в нескольких модификациях южнокорейскими верфями в 1980-е и в начале 1990-х годов. К этому типу относился и небезызвестный корвет РСС 772 Cheonan, потопленный 26 марта 2010 года в результате, предположительно, торпедной атаки подводной лодки КНДР. С 2009 года корабли типа Pohang начаты выводом из состава ВМС Южной Кореи, к настоящему времени из списков исключены уже 13 кораблей. Головной корвет РСС 756 Pohang сейчас установлен в качестве корабля-музея в городе Пхохан, в честь которого и был назван. Из списанных кораблей, помимо переданных Перу корветов PCC 758 Gyeongju и PCC 767 Suncheon, корветы PCC 761 Gimcheon и РСС 756 Yeosu в 2017-2018 годах были переданы Вьетнаму, PCC 763 Jinju в 2017 году был передан Египту, РСС 768 Iksan был передан Колумбии, и РСС 762 Chungju был передан Филиппинам. Сейчас к передаче Филиппинам готовится корвет РСС 771 Andong.

Церемония передачи ВМС Перу бывшего южнокорейского корвета PCC 767 Suncheon типа Pohang, получившего новое название CС 28 Guise. Джинхэ-гу (Чханвон), 26.11.2021 (с) ВМС Перу (via Телеграм-канал Dambiev )

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Страны
Вьетнам
Египет
КНДР
Колумбия
Перу
Филиппины
Южная Корея
Япония
Продукция
Harpoon ПКР
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