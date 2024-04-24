Главы МИД Чехии и Азербайджана обсудили ситуацию в мире в свете конфликта на Украине

Ян Липавский и Джейхун Байрамов сошлись во мнении, что СВО не должна отодвигать на второй план решение других проблем в сфере безопасности

ПРАГА, 23 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили международную ситуацию в свете конфликта на Украине. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба МИД Чехии.

"Во вторник, 23 апреля, в Чернинском дворце (в нем располагается МИД Чехии - прим. ТАСС) встретились министр Ян Липавский и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Министры сосредоточили внимание на [обсуждении] актуальных внешнеполитических вопросов в свете войны на Украине, особо принимая во внимание ситуацию в сфере безопасности в регионе Южного Кавказа", - говорится в заявлении.

Министры сошлись во мнении, что конфликт на Украине не должен отодвигать на второй план решение других проблем в сфере безопасности. Чехия, как отмела пресс-служба, заинтересована в том, чтобы регион Южного Кавказа был стабильным и процветающим. "Мы всегда считали принципиально важным взаимное признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджаном и Арменией", - привела пресс-служба слова Липавского.

Глава чешского МИД поддержал развитие прямых переговоров между Баку и Ереваном. Он приветствовал договор между ними о возвращении четырех деревень Азербайджану.

Министры также обсудили перспективы сотрудничества своих стран в сфере экономики. Речь шла о расширении взаимодействия в области энергетики. В 2023 году поставки нефти из Азербайджана более чем на 25% покрыли нужды Чехии в этом виде энергетического сырья.