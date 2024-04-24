Посол Украины: оружие под новый американский пакет помощи Киеву еще предстоит найти

По словам Оксаны Маркаровой, из прошлых решений о помощи остались нереализованными поставки оружия и техники на $4 млрд

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Новый пакет помощи США Киеву еще не наполнен реальным оружием и техникой. Об этом заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью изданию "Европейская правда".

Она пояснила, что еще из прошлых решений о помощи остались нереализованными поставки оружия и техники на $4 млрд, поскольку Пентагон не мог их передавать из-за отсутствия законной возможности заместить эти объемы в собственной армии.

"Как только закон принят, это снимается, они могут передавать. Но значит ли это, что техники есть на все $23 млрд, [чтобы ее] уже передать? К сожалению, нет. Мы ее максимально быстро ищем. Соединенные Штаты ее ищут не только в Соединенных Штатах. Для этого каждый месяц собирается группа [в формате] Рамштайн", - рассказала Маркарова. Она не исключила, что первая партия может прибыть на Украину уже в апреле.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник утверждал, что большая часть оружия из нового американского пакета помощи Украине находится в Германии и Польше. По его информации, это позволит в короткие сроки направить вооружения на Украину, и одними из первых в зону боевых действий поступят снаряды.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, который подразумевает оказание поддержки Киеву на сумму в размере около $61 млрд, в том числе передачу украинским военным тактических ракет ATACMS. При этом порядка $23 млрд от этой суммы, согласно законопроекту, должно быть направлено на восполнение американских арсеналов. $11,3 млрд планируется направить на "текущие военные операции США в регионе", $13,8 млрд - на закупку "передовых систем вооружений, оборонной продукции и услуг в области обороны".

Сенат начнет рассмотрение инициативы 23 апреля. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обещал, что Вашингтон вскоре выделит новый пакет военной помощи Киеву. При этом в Пентагоне заявили, что у ведомства нет точных сроков доставки Украине вооружения.