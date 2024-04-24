МИД КНР заявил, что украинский кризис не относится к отношениям Пекина и Вашингтона

Представитель департамента стран Северной Америки и Океании китайского МИД отметил, что Китай всегда выступал за мирные переговоры

ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Кризис на Украине не является проблемой в отношениях между США и КНР. Об этом заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

"Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, и американская сторона не должна превращать его в проблему между Китаем и США", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Дипломат также напомнил, что "Китай не является создателем или стороной украинского кризиса, а всегда придерживался объективной и справедливой позиции, активно продвигал мирные переговоры и политическое урегулирование", и призвал США "задуматься о своей ответственности в украинском кризисе вместо того, чтобы подливать масла в огонь или использовать ситуацию в своих целях".