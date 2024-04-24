Бронированная машина Piranha с колесной формулой 10х10

Швейцарская компания General Dynamics European Land Systems - MOWAG (GDELS-MOWAG, швейцарское отделение корпорации General Dynamics) представила новый вариант своего широко известного семейства колесных бронированных машин Piranha, именуемый Piranha Heavy Mission Carrier (HMC), и отличающийся уникальной для современной бронетехники колесной формулой 10х10.

Изображение колесной бронированной машины Piranha Heavy Mission Carrier (HMC) 10х10 компании General Dynamics European Land Systems - MOWAG (с) General Dynamics European Land Systems - MOWAG

Данная машина представлена как многоцелевая мощная платформа для размещения широкого спектра тяжелых полезных нагрузок, в том числе в контейнеризированном исполнении. Хотя GDELS-MOWAG не называет прямо базу машины, однако, по сообщениям швейцарских источников, Piranha Heavy Mission Carrier выполнена на платформе Piranha IV. Согласно пресс-релизу компании, Piranha Heavy Mission Carrier 10х10 может иметь максимальный боевой вес до 40 тонн и вес полезной нагрузки до 17 тонн. Длина машины 9,11 м (длина Piranha IV 8х8 - 7,24 м), ширина 2,84 м, высота 2,39 м. Машина имеет четыре управляемые оси (1, 2, 4 и 5), что обеспечивает минимальный радиус разворота "менее 18 м" и в целом, как заявляется, полностью соответствует правилам ЕС по движению по дорогам общего пользования.

Машина Piranha IV в базовом исполнении 8х8 впервые была представлена MOWAG в 2001 году, однако почти 20 лет не находила заказчиков, пока не начала с 2021 года в специальных исполнениях (самоходный миномет и инженерная машина) закупаться для вооруженных сил Швейцарии.

Предложение теперь на рынок варианта платформы Piranha IV 10х10 связано с созданием данного варианта в качестве шасси для перспективной 155-мм/52 самоходной гаубицы для швейцарской армии в рамках программы Artillerie Wirkplattform und Wirkmittel 2026, предусматривающей закупку для армии Швейцарии САУ на колесном шасси для замены состоящих на вооружении 155-мм/47 модернизированных гусеничных самоходных гаубиц М109 KAWEST. В 2022 году по данной программе были отобраны два финальных кандидата - САУ BAE Systems Hägglunds Archer в исполнении на автомобильном шасси RMMV HX2 8×8 и представленная германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW, ныне KNDS Germany) САУ с автоматизированным артиллерийским огневым модулем Remote Controlled Howitzer 155 (RCH 155, он же AGM), изначально предлагавшимся в исполнении на шасси бронетранспортеров Boxer 8х8 или Piranha IV 8х8. Однако в 2023 году стало известно, что теперь для швейцарской армии по данной программе представлен вариант RCH 155 с установкой на новое шасси Piranha IV 10х10 и в начале 2024 года появились фотографии испытываемого прототипа такой САУ, а теперь отдельно на рынок представлено и созданное в рамках работ по данному проекту шасси Piranha Heavy Mission Carrier 10х10.

Следует отметить, что ранее в 1990-е годы MOWAG уже представляла вариант бронетранспортера Piranha III в исполнении 10х10, однако данные машины были поставлены всего в 13 образцах в спецальных вариантах (командно-штабной и носитель РЛС) для шведской береговой артиллерии.

Изображение колесной бронированной машины Piranha Heavy Mission Carrier (HMC) 10х10 в варианте для контейнеризированных нагрузок или базы самоходной артиллерийской установки компании General Dynamics European Land Systems - MOWAG (с) General Dynamics European Land Systems - MOWAG

Изображение 155-мм/52 самоходной гаубицы с автоматизированным огневым модулем Krauss-Maffei Wegmann (KMW) Remote Controlled Howitzer 155 (RCH 155) на базе колесной бронированной машины Piranha Heavy Mission Carrier (HMC) 10х10 компании General Dynamics European Land Systems - MOWAG (с) KNDS

Участвующий в тендере швейцарской армии опытный образец 155-мм/52 самоходной гаубицы с автоматизированным огневым модулем Krauss-Maffei Wegmann (KMW) Remote Controlled Howitzer 155 (RCH 155) на базе колесной бронированной машины Piranha Heavy Mission Carrier (HMC) 10х10 компании General Dynamics European Land Systems - MOWAG (с) twitter.com