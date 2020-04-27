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Швейцарская армия получит новые 120-мм самоходные минометы

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Федеральное министерство обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии 24 апреля 2020 года сообщило об успешном завершении испытаний в марте доработанного 120-мм самоходного минометного комплекса Mörser 16, и о том, что данные системы, наконец, в 2024 году поступят в швейцарскую армию.

Новый швейцарский самоходный минометный комплекс Mörser 16 с установкой 120-мм автоматизированной минометной системы RUAG Cobra на шасси бронетранспортера General Dynamics European Land Systems-Mowag Piranha IV (с) RUAG

В январе 2016 года швейцарской оборонное закупочное ведомство Armasuisse выдало швейцарской компании RUAG контракт стоимостью 404 млн швейцарских франков на поставку швейцарской армии 32 самоходных минометных комплексов Mörser 16, представляющих собой установку разработанной RUAG 120-мм автоматизированной минометной системы Cobra на шасси бронетранспортеров нового производства General Dynamics European Land Systems-Mowag Piranha IV с колесной формулой 8х8, 12 транспортных машин, боеприпасов и сопутствующего оборудования. Данные системы должны были составить четыре батарейных комплекта (для четырех механизированных батальонов 1-й и 11-й регулярных механизированных бригад), и в контракт было включено также переоборудование для них 16 командно-штабных машин на шасси наличных БТР Piranha I. Поставка должна была быть произведена с 2018 по 2022 годы.

Однако испытания первых изготовленных образцов системы Mörser 16 выявили многочисленные недостатки по огневой части и в системе управления огнем комплекса Cobra, что вынудило вести доработки, и в результате министерство обороны Швейцарии утвердило итоги испытаний доработанной системы только теперь, дав разрешение на ее поставки армии. Доработанные минометные комплексы в итоге будут поставлены только в 2024 году. Сообщается, что перерасход средств на дополнительные испытания и доработки составил около 10 млн франков, которые RUAG согласилась покрыть за свой счет. Следует отметить, что изготовленные для Mörser 16 самоходные колесные шасси Piranha IV станут первыми серийными машинами данной модификации семейства Piranha (до настоящего времени сам БТР Piranha IV не нашел серийных заказчиков).

Новый швейцарский самоходный минометный комплекс Mörser 16 с установкой 120-мм автоматизированной минометной системы RUAG Cobra на шасси бронетранспортера General Dynamics European Land Systems-Mowag Piranha IV (с) RUAG

120-мм автоматизированная минометная система RUAG Cobra (с) sturgeonshouse.ipbhost.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Швейцария
Компании
General Dynamics
Проекты
2020-й год
Piranha
ИТ
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