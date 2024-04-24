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ТАСС

Зеленский заявил, что на переговорах с США "расставлены все точки" о поставках ATACMS

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Украины не сообщил подробностей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что на переговорах с Вашингтоном о поставках Киеву тактических ракет ATACMS "расставлены все точки".

"Сегодняшний результат - в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены", - написал он в Telegram-канале.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине, который подразумевает оказание поддержки Киеву на сумму в размере около $61 млрд, в том числе передачу украинским военным тактических ракет ATACMS. Сенат начнет рассмотрение инициативы во вторник, 23 апреля. Президент США Джо Байден в сегодняшнем телефонном разговоре с Зеленским пообещал, что Вашингтон вскоре выделит новый пакет военной помощи Киеву. При этом в Пентагоне заявили, что у ведомства нет точных сроков доставки Украине вооружения.

Ранее в МИД РФ отметили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине. 

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Страны
Россия
США
Украина
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