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Зеленский провел новое заседание ставки, на котором основными темами было наступление российской армии, а также нехватка систем ПВО. Об этом украинский президент сообщил в своем ТГ-канале.

По итогам ставки было принято решение перераспределить оставшиеся системы ПВО с учетом того, что к ним американцы в скором времени дадут боеприпасы. Подробности не сообщаются, но, по имеющимся данным, перераспределять практически нечего. По крайней мере, киевскую ПВО трогать не будут, а там и сосредоточена основная масса оставшихся ЗРК. Тем не менее разведке поручено разузнать все планы России по возможным ударам и приготовить план по отражению.

Также на ставке Зеленский заявил, что командование ВС России якобы готовит к 9 мая некие «военные операции», чтобы продемонстрировать «хоть какой-то успех». По его словам, выделение американской военной помощи будто бы заставляет российскую армию торопиться, иначе она не успеет, и ВСУ «выровняют ситуацию». Слушая этот бред, возникает ощущение, что он вообще не понимает, что происходит на поле боя, а генералы ему рассказывают только хорошее.

Нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно

— заявил глава киевской хунты по итогам ставки.

Еще одним вопросом, обсуждаемым на ставке, было заключение контрактов с украинскими производителями оружия. Хунта хочет иметь побольше оружия и не платить за него большие деньги.