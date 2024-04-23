Зеленский заявил, что Запад не отправляет войска на Украину из-за опасения войны с РФ

Президент Украины добавил, что такое решение западных держав связано с какой-то "закулисной игрой"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Западные союзники избегают отправки своих войск на Украину, поскольку опасаются прямого военного конфликта с Россией. Такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский.

"Если страны [Запада] не помогают своими силами, воздушными или какими-либо другими, потому что боятся, что будет война с Россией, это говорит о том, что они реально боятся России. Если страны предоставляют такую помощь Израилю, это говорит о том, что они уверены, что не будет войны с Ираном. И в этом цинизм ситуации", - сказал он в интервью французскому блогеру Хьюго Трэверсу.

Зеленский добавил, что такое решение западных держав связано с какой-то "закулисной игрой".

26 февраля французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных государств обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Москвой, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По его словам, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя. Позже Макрон дополнил свое заявление, пояснив, что "не исключать что-то не означает делать это". 4 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг информировал, что альянс не намерен отправлять войска на Украину и становиться частью конфликта.