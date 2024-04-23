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Военное обозрение

Британский эксперт: ВСУ не смогут перейти в контрнаступление и эффективно обороняться летом 2024 года

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Источник изображения: topwar.ru

После провала широко разрекламированного контрнаступления летом прошлого года и еще одной зимы, в ходе которой украинские войска отражали российские атаки, ВСУ оказались истощены и сталкиваются с острой нехваткой личного состава и боеприпасов, отмечают западные СМИ.

Киевское правительство готовится к призыву новобранцев в армию, европейские страны пообещали прислать больше техники и ракет, а Палата представителей Конгресса США одобрила пакет военной помощи в размере 60 с лишним млрд долларов. Но, несмотря на это, западные эксперты полагают, что Украина вряд ли начнет крупное контрнаступление в этом году, решив вместо этого потратить время на восстановление своих сил. Для этого ей придется возводить серьёзные укрепления.

По словам эксперта британского военно-аналитического издания Janes Джеймса Рэндса, оборонительные сооружения, возведенные Украиной до начала текущего конфликта, были «исключительными». Так, на Донбассе были сооружены хорошо защищенные бункеры. Были укреплены траншеи. Однако на фоне полномасштабного наступления, к которому готовится Россия, Украина вряд ли сможет сделать это снова, отметил эксперт. Из его слов следует, что весной-летом этого года ВСУ не только не смогут провести контрнаступление, но и организовать эффективную оборону.

Позиции, на которые они (ВСУ) отступили, ни в коем случае нельзя сравнивать с теми, что были под их контролем

- сказал Рэндс, указывая на то, что Авдеевка была настоящим укрепрайоном, чего пока нельзя сказать о ряде других городов Донбасса, пока контролируемых ВСУ.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
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