Эксперт: при одобрении генсеком НАТО ударов Киева по целям вне зоны СВО мира не достичь

Как отметила политолог Джирапорн Руампхонгпхаттхана, позиция большинства западных стран отрицательно влияет на возможность мирного урегулирования конфликта

БАНГКОК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Одобрение генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом нанесения Украиной ударов по военным целям в России за пределами зоны специальной военной операции (СВО) сделает мир недостижимым. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразила таиландский политолог Джирапорн Руампхонгпхаттхана.

Что касается заявления о том, что "Киев имеет право защищаться, в том числе наносить удары по целям в России" за пределами зоны СВО, "то его можно рассматривать как обострение Западом военной риторики", сказала эксперт. "Эта идея сделает мир недостижимым. Позиция большинства западных стран отрицательно влияет на возможность мирного урегулирования конфликта, создавая риск дальнейшей эскалации", - считает она.

Генсек НАТО на пресс-конференции 10 апреля утверждал, что нанесение Украиной ударов по военным целям в России за пределами зоны СВО законно.