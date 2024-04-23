Эксперт считает, что Украине придется уступить некоторые территории в 2024 году

Директор по военным наукам Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Мэттью Сэвилл назвал провал контрнаступления летом 2023 года, а также задержки в помощи со стороны США причинами кризисного положения, в котором оказались ВСУ

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Украина лишится части подконтрольных ей территорий в 2024 году. Такое мнение выразил агентству Reuters директор по военным наукам британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Мэттью Сэвилл.

"То, на что мы рассчитываем в 2024 году, - это как можно более сильная позиция [Вооруженных сил Украины] в обороне, но с учетом того, что украинцы, вероятно, уступят некоторые территории русским", - сказал он.

В качестве причин кризисного положения, в котором оказались ВСУ, эксперт выделил провал их контрнаступления летом 2023 года, а также задержки в помощи со стороны США. В результате Киев столкнулся со сложной задачей - одновременно удерживать оборону и готовиться к новой попытке наступления на позиции российских войск в 2025 году, указал он.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подготовил планы новой наступательной операции, однако отказался раскрыть его детали. При этом командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль признал, что украинские войска в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз. По его словам, украинская армия держит оборону из последних сил.