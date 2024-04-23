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ТАСС

Bild: ФРГ хочет отправить Киеву 400 бронемашин, но отстает от графика поставок из-за США

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Танки Leopard 1А5-DK, ранее состоявшие на вооружении армии Дании, на хранении германской компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) во Фленсбурге
Танки Leopard 1А5-DK, ранее состоявшие на вооружении армии Дании, на хранении германской компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) во Фленсбурге.
Источник изображения: Constanze Emde / DPA / DW

По информации таблоида, речь идет о бронемашинах производства компании FFG, которая базируется в Фленсбурге

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство ФРГ хочет поставить Украине 400 бронированных транспортных средств, но отстает от собственного графика и уже несколько раз переносила сроки отправки. Об этом сообщил таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о бронемашинах производства компании FFG, которая базируется в Фленсбурге. Стоимость контракта составляет €315 млн. Изначально планировалось отправить в 2024 году 100 единиц техники, однако потом сроки сдвинулись с января на май - это означало, что объемы поставок пришлось пересматривать.

"Однако и новый план соблюсти не получится", - пишет Bild со ссылкой на секретный документ Минобороны ФРГ. По версии таблоида, производитель использует для оснащения бронемашин военные компоненты, которые производятся в США. Американская сторона своевременно не успела выдать сертификаты для таких запчастей, говорится в статье.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву будут лишь затягивать конфликт на Украине. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
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