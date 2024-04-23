"Спасательный круг". В США признали: Россия права насчет помощи Украине (The Wall Street Journal, США)

WSJ: американская помощь существенно не повлияет на перспективы ВСУ

Положение ВСУ на поле боя очень тяжелое, пишет WSJ. И "спасательный круг" из американской помощи ситуацию не переломит. Автор статьи убежден: новое финансирование только увеличит число погибших украинцев – в этом Москва совершенно права.

Решение палаты представителей утвердить помощь Украине на 60 миллиардов долларов было принято в труднейший период для оказавшихся в отчаянном положении защитников этой страны. Данная помощь способна помочь им отразить российское наступление в последний момент.

Если пакет помощи будет утвержден в сенате, что вполне ожидаемо, а затем во вторник подписан президентом Байденом, американская военная техника, подготовленная армией США для оперативного развертывания, пойдет на Украину потоком.

Но положение ВСУ на поле боя очень тяжелое, а российские войска в последние месяцы продвинулись вперед, укрепив в инженерном отношении те 20% украинской территории, которые они взяли под свой контроль. С учетом этого новая помощь вряд ли существенно повлияет на перспективы Киева.

Украинские войска на линии фронта испытывают острую нехватку живой силы, а президент Зеленский в этом месяце сказал, что на десять выстреливаемых российской армией снарядов его солдаты отвечают одним.

Давая в воскресенье интервью NBC в программе "Встреча с прессой", Зеленский поблагодарил палату представителей за принятое решение о помощи и призвал сенат побыстрее ее утвердить. По его словам, Украина отчаянно нуждается в американской артиллерии большой дальности и в средствах ПВО, и помощь со стороны США поможет ей набрать необходимое пополнение, чтобы отразить ожидаемое в ближайшие месяцы российское наступление.

"Мы хотим получить помощь как можно скорее, чтобы солдаты на линии фронта быстрее обрели ощутимую поддержку, не ожидая ее еще шесть месяцев. Так они смогут продвинуться вперед", — заявил Зеленский через переводчика.

"Мы не утратили инициативу", — сказал он далее, отметив, что помощь дает возможность стабилизировать обстановку.

В лучшем случае эта поддержка поможет Украине ослабить непрекращающиеся российские атаки, а может быть, позволит Киеву сковать войска противника, пока европейские союзники не предоставят дополнительную помощь в будущем году.

После голосования в палате представителей кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что этот шаг "еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, увеличит число погибших украинцев по вине киевского режима". Его слова приводит российское государственное информационное агентство ТАСС.

Директор ЦРУ Уильям Бернс сказал в четверг, что без новой американской помощи "существует вполне реальный риск поражения Украины на поле боя к концу 2024 года". По крайней мере, российский президент Владимир Путин получит возможность диктовать условия политического урегулирования.

Получив эту помощь, сказал Бернс, "украинцы сумеют удержаться" на поле боя в этом году, продолжая наносить удары по российским ВВС и ВМФ.

Новые поставки американского оружия должны "оказать заметное воздействие на боевую обстановку", сказала в интервью помощник министра обороны США Селеста Уолландер. "Мы можем действовать быстро", — добавила она.

С тех пор как администрация Байдена впервые предложила Украине новый пакет дополнительной помощи, Пентагон поддерживает связь с украинскими войсками, выясняя их потребности и способы доставки, сказала Уолландер. "Мы уже спланировали, какие средства будем поставлять в приоритетном порядке, и сейчас ждем утверждения финансирования", — отметила помощник министра.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что на виртуальной встрече с Зеленским члены НАТО пообещали ему поставить новые системы ПВО, и что Чехия поставила примерно 500 тысяч артиллерийских снарядов в рамках организованной ею программы покупки одного миллиона боеприпасов для Киева. Западные союзники Украины, поставляющие ей оружие в рамках рамштайнского формата, в этом месяце планируют провести виртуальное заседание с целью расширения своих обязательств.

Снабжение войск Киева — это "уже безотлагательный вопрос", сказала Уолландер, сославшись на недавнее выступление в конгрессе главнокомандующего американскими войсками в Европе генерала Кристофера Каволи, который заявил о тяжелом положении обороняющихся украинских войск.

"Все прибудет буквально мгновенно", — сказал подполковник американской армии в отставке Джон Нагл (John Nagl), преподающий в Военном колледже сухопутных войск. Он напомнил слова, приписываемые Зеленскому, которые тот произнес в первый день военных действий в феврале 2022 года. Когда США предложили украинскому президенту вывезти его из Киева, тот ответил, что ему нужны не поездки, а боеприпасы.

"Сейчас, если Зеленский не получит боеприпасы, ему все-таки придется уезжать", — сказал Нагл.

Российские войска благодаря своему превосходству на поле боя могут сосредотачивать артиллерийский огонь там, где им заблагорассудится. "Украинцы видят их, но ударить по ним не могут", — сказал Нагл.

По словам Уолландер, новая американская помощь затруднит проведение новых российских наступлений, но позволит делать это украинцам. "Они смогут искать российские слабые места и укреплять свои оборонительные позиции", — заявила она.

Есть и менее очевидный, но такой же существенный фактор. Американская помощь поможет поднять боевой дух войск. "Зная, что помощь на подходе, они будут глубже окапываться, пока не будут заряжены пушки", — сказал Нагл.

Сидя внутри бункера на линии фронта недалеко от осажденного города Часов Яр, четыре украинских солдата в субботу с радостью встретили новость о том, что палата представителей утвердила пакет помощи. "Наконец-то, — сказал 34-летний оператор беспилотников. — Чем дольше мы здесь, тем больше ощущаем нехватку боеприпасов. Я надеюсь, поставки будут осуществлены в ближайшее время".

По словам Нагла, новая американская помощь может заставить русских ускорить проведение наступления, так как они понимают, что дальше наступать будет труднее.

В последние недели украинские войска начали импровизировать, нанося удары по продвигающейся российской бронетехнике и личному составу дронами со взрывчаткой. Если поступят боеприпасы, украинцы смогут применять артиллерию, которая наносит больший урон. Так ВСУ смогут удерживать российские войска на большем расстоянии, и те будут представлять гораздо меньшую опасность для украинской пехоты.

Однако увеличение военных поставок не поможет Украине с решением других проблем, таких как нехватка живой силы. Правительство медленно продвигается вперед с принятием новых законов, которые позволят увеличить количество призывников, однако проявляет серьезные колебания, так как это политически непопулярные решения. Из-за такой нерешительности на фронте становится все меньше личного состава.

Уолландер сказала, что Соединенные Штаты накопили немалый опыт, поставляя с началом вооруженного конфликта в больших количествах боевую технику и оружие на Украину, и поэтому сейчас смогут быстро наладить новые поставки.

"Мы делали это два года, — сказала Уолландер. — Мы знаем, как это делать".

Если американское финансирование будет утверждено, это заставит некоторых колеблющихся союзников по НАТО наладить собственные поставки оружия Киеву, сказал один дипломат из Североатлантического альянса.

С тех пор как в Вашингтоне в прошлом году разразилась политическая баталия из-за военной помощи Украине, которая затормозила новые поставки, многие союзники США заколебались, не желая опустошать ради Киева собственные арсеналы, и опасаясь ослабления американской решимости.

Сейчас, когда крупный пакет американского финансирования утвержден двухпартийным большинством, союзники успокоятся, поняв, что Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают Украину в борьбе против России и не подведут ее.

Европа в целом превосходит США по объемам помощи, но размеры поддержки очень сильно разнятся от страны к стране. Многие южные и западные страны Европы поставляют меньше помощи в соотношении с государствами, которые граничат с Россией, такими как Польша и страны Прибалтики, или занимают жесткую позицию против российской агрессии, такими как Британия и Германия. В Словакии, где новое правительство в меньшей степени антироссийское, частные лица недавно собрали более 2,5 миллиона долларов на закупку боеприпасов для Украины.

Столтенберг недавно сказал членам альянса, что если у них на складах есть оружие и техника, которое может применять Украина, от него будет больше пользы на поле боя в борьбе с Россией, чем в хранилищах, где оно собирает пыль.

Свой материал для статьи предоставили Иэн Ловетт (Ian Lovett), Энн Симмонс (Ann M. Simmons) и Эндрю Дюрен (Andrew Duehren)

Авторы: Дэниел Майклс (Daniel Michaels), Джеймс Марсон (James Marson)