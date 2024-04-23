Лавров назвал абсурдными обвинения США о якобы размещении РФ ядерного оружия в космосе

Министр иностранных дел подчеркнул, что Россия твердо привержена ее международно-правовым обязательствам, в том числе Договору о космосе 1967 года

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Обвинения США в адрес России о якобы размещении ею в космосе ядерного оружия не имеют ничего общего с реальностью, Москва придерживается международных обязательств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Градус абсурдности антироссийских вбросов из Вашингтона зашкаливает. Дошло до голословных обвинений в некоей угрожающей международной безопасности активности в космосе, связанной с "размещением там ядерного оружия". Подобные измышления не имеют ничего общего с реальностью", - сказал глава дипведомства, обращаясь к участникам Московской конференции по нераспространению.

Министр подчеркнул, что Россия твердо привержена ее международно-правовым обязательствам, в том числе Договору о космосе 1967 года. "Последовательно выступаем за сохранение космоса в качестве пространства для исключительно мирной деятельности всех государств на равноправной основе", - пояснил он.

Как отметил глава МИД РФ, обвинения Вашингтона являются "пропагандистской кампанией по дискредитации космической деятельности России и наших инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". "Цель - отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе, добиться выделения дополнительных финансовых средств на наращивание своих национальных военно-космических потенциалов", - указал Лавров.