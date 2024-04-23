Войти
ТАСС

Лавров назвал абсурдными обвинения США о якобы размещении РФ ядерного оружия в космосе

349
0
0
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел подчеркнул, что Россия твердо привержена ее международно-правовым обязательствам, в том числе Договору о космосе 1967 года

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Обвинения США в адрес России о якобы размещении ею в космосе ядерного оружия не имеют ничего общего с реальностью, Москва придерживается международных обязательств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Градус абсурдности антироссийских вбросов из Вашингтона зашкаливает. Дошло до голословных обвинений в некоей угрожающей международной безопасности активности в космосе, связанной с "размещением там ядерного оружия". Подобные измышления не имеют ничего общего с реальностью", - сказал глава дипведомства, обращаясь к участникам Московской конференции по нераспространению.

Министр подчеркнул, что Россия твердо привержена ее международно-правовым обязательствам, в том числе Договору о космосе 1967 года. "Последовательно выступаем за сохранение космоса в качестве пространства для исключительно мирной деятельности всех государств на равноправной основе", - пояснил он.

Как отметил глава МИД РФ, обвинения Вашингтона являются "пропагандистской кампанией по дискредитации космической деятельности России и наших инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". "Цель - отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе, добиться выделения дополнительных финансовых средств на наращивание своих национальных военно-космических потенциалов", - указал Лавров. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Ядерный щит
Разное
Кредитование
Похожие новости
09.06.2016
Москва не хочет отдавать «Искандеры» в белорусские руки
14.06.2012
Информация о передаче Россией военных ракетных технологий Ирану – очередной вымысел американских спецслужб
07.02.2012
Традиционный раут в "Баварском дворе"
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
27.11.2008
Медведев и Чавес обсудят ВТС, космос и мирный атом
25.07.2008
Россия придумала ответ на ПРО
07.03.2007
НА ПУТИ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ НИКАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗВНЕ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА СБЛИЖЕНИЕ САУДОВСКОЙ АРАВИИ С РОССИЕЙ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 18:44
  • 990
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 16:49
  • 19
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.04 13:01
  • 2705
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 00:32
  • 114
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ