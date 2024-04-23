Войти
Военное обозрение

Украинский аналитик: После получения помощи от США настал лучший момент для переговоров, другого такого никогда не будет

374
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Решение американских законодателей все же оказать Украине значительную помощь позволяет Киеву добиться максимально удобной для себя на текущий момент позиции для перехода к переговорному процессу. Об этом заявил украинский аналитик и блогер Дмитрий Суворов.

Как считает Суворов, после получения помощи от США настал лучший момент для переговоров, другого такого никогда не будет. Блогер признает, что Украина не получит «тысячи самолетов и танков», что позволило бы ей сравняться с Россией по количеству вооружений. Успешное наступление ВСУ в связи с этим тоже не смогут провести.

Таким образом, лучшей позиции для переговоров, чем сейчас, у нас уже никогда не будет. Никогда. Потому что такого объема ресурсов уже никогда не будет

- считает Суворов.

Если Киев сейчас перейдет к началу переговорного процесса, то, по мнению аналитика, это позволит ему избежать капитуляции. Однако вопрос в том, нужны ли России переговоры с Украиной сейчас? Наша армия очень успешно действует практически на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. В этой связи останавливаться нам нет никакого смысла.

С другой стороны, глава киевского режима Владимир Зеленский никакого стремления к переговорам пока не высказывает, а продолжает делать безумные заявления о возможности урегулирования конфликта лишь после полного отвода российских войск со всех территорий, которые Киев считает «своими». Это невозможно, и Москва на такой шаг никогда не пойдет, поэтому пока переговоры выглядят малореальными – без изменения позиции украинской стороны, разумеется.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
27.09.2006
России нужно активнее сотрудничать с европейскими оборонно-промышленными компаниями - эксперт
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 18:44
  • 990
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 16:49
  • 19
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.04 13:01
  • 2705
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 00:32
  • 114
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ