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Решение американских законодателей все же оказать Украине значительную помощь позволяет Киеву добиться максимально удобной для себя на текущий момент позиции для перехода к переговорному процессу. Об этом заявил украинский аналитик и блогер Дмитрий Суворов.

Как считает Суворов, после получения помощи от США настал лучший момент для переговоров, другого такого никогда не будет. Блогер признает, что Украина не получит «тысячи самолетов и танков», что позволило бы ей сравняться с Россией по количеству вооружений. Успешное наступление ВСУ в связи с этим тоже не смогут провести.

Таким образом, лучшей позиции для переговоров, чем сейчас, у нас уже никогда не будет. Никогда. Потому что такого объема ресурсов уже никогда не будет

- считает Суворов.

Если Киев сейчас перейдет к началу переговорного процесса, то, по мнению аналитика, это позволит ему избежать капитуляции. Однако вопрос в том, нужны ли России переговоры с Украиной сейчас? Наша армия очень успешно действует практически на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. В этой связи останавливаться нам нет никакого смысла.

С другой стороны, глава киевского режима Владимир Зеленский никакого стремления к переговорам пока не высказывает, а продолжает делать безумные заявления о возможности урегулирования конфликта лишь после полного отвода российских войск со всех территорий, которые Киев считает «своими». Это невозможно, и Москва на такой шаг никогда не пойдет, поэтому пока переговоры выглядят малореальными – без изменения позиции украинской стороны, разумеется.